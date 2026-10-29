Harry Kane, Londra’daki tarihi Ballon d’Or zaferinin ardından Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı’ndaki takım arkadaşlarına özel hediyeler verme planlarını açıkladı. 33 yaşındaki forvet, 2026’da kulüp ve milli takım formasıyla toplam 73 gol atarak futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazandı.

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Zirveye ulaşmak

Kane, ilk Ballon d'Or ödülünü pazartesi gecesi Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'ı geride bırakarak kazandı. 33 yaşındaki oyuncu, memleketi Londra'da düzenlenen törende ödülünü aldı. Teşekkür konuşmasının ardından kutlamalarına Soho'daki özel bir gece kulübünde devam etti.

Bu ödül, golcü oyuncunun nefes kesen 2026 performansının ardından geldi. Kane, Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı yalnızca 51 maçta 61 gol kaydetti. İngiltere formasıyla da millî takım kariyerindeki gol sayısına 12 gol daha ekledi.

Saatler ve ödüller

Kane, bu başarısında payı olan oyuncularla mutluluğunu paylaşacağını doğruladı. Törende yaklaşık 1 milyon sterlin değerinde, son derece nadir bir Rolex Daytona takan forvet, takım arkadaşlarının şimdiden gösterişli hediyeler beklediğini kabul etti.

Alman yayın kuruluşu BILD'e konuşan Kane, hem kulüp hem de millî takımdaki arkadaşlarına hediye almayı planladığını anlattı.

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“Bazı arkadaşlar saat ya da buna benzer bir şey istedi. Bu yüzden hem Bayern'deki hem de İngiltere'deki arkadaşlarım için güzel bir şey düşünmem gerekecek,” dedi. “Buna bakacağım ve herkese güzel bir hediye alacağımdan emin olacağım.”

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Sir Harry dönemi mi?

Kane, Sir Stanley Matthews, Sir Bobby Charlton, Kevin Keegan ve Michael Owen'ın da yer aldığı seçkin gruba katılarak İngiltere'nin Ballon d'Or kazanan altıncı oyuncusu oldu. Eşsiz başarıları, Downing Street'te kendisine şövalyelik unvanı verilmesi ihtimalinin tartışılmasına yol açtı. Kane, 2019'da da MBE nişanı almıştı.

BILD tarafından şövalyelik ihtimali sorulduğunda Kane, bu fikre olumlu yaklaşsa da temkinli konuştu.

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“Kesinlikle hayır demezdim, bunu gerçekten takdir ederim,” dedi. “Böyle bir şey olursa inanılmaz olur ve bundan büyük gurur duyarım. Ama şu anda kendimi fazla kaptırmak istemiyorum.”

“Sir Harry Kane” hitabının kulağa nasıl geldiği sorulduğunda Bayern'in yıldız oyuncusu şunları ekledi: “Kulağa hoş geliyor ama herkes bana Sir diye seslense biraz tuhaf hissederdim. O yüzden şimdilik Harry olarak kalacağım.”

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Wembley'de tarihî bir dönüş

İngiltere'nin 12 Kasım'da UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı ağırlayacağı maç, Kane için çok önemli bir akşam olacak. Kaptanın, bu dönüm noktasını taraftarlarla kutlamak için maç öncesinde Ballon d'Or ödülünü Wembley Stadyumu'nda göstermesi bekleniyor.

Karşılaşma, kazandığı ödülün ötesinde forvet için tarihî bir önem taşıyor. Şu anda 125 millî maçla efsanevi kaleci Peter Shilton ile aynı sayıda maça çıkan Kane, sahaya çıkarsa onu geride bırakarak İngiltere tarihinde en çok millî maça çıkan oyuncu olacak. Kane hâlihazırda ülkesinin açık ara en golcü oyuncusu konumunda.