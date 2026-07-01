Harry Kane, Dünya Kupası'nda İngiltere tarihine adını yazdırdı

İngiltere'nin forveti Harry Kane, Çarşamba günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan maçta forma giyerek, Dünya Kupası'nda İngiltere için tarihi bir rekora imza attı.

Harry Kane, teknik direktör Thomas Tuchel'in Dünya Kupası'nın 32'li turunda Çarşamba günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanacak maç için seçtiği kadroda ilk 11'de yer aldı.

İstatistik ağı "Opta", "Harry Kane bugün Dünya Kupası'ndaki 15. ilk 11'de yer alarak, resmi olarak İngiltere milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en çok ilk 11'de forma giyen saha oyuncusu (kaleci hariç) oldu" dedi.

Harry Kane'in ardından, Bobby Moore, Bobby Charlton, Terry Butcher ve Ashley Cole'dan oluşan dörtlü, her biri 14 maçla ikinci sırada yer aldı.

Kein ve onu takip eden bu dörtlü, bu rakamlara 3 Dünya Kupası turnuvasında katılarak ulaştı.







