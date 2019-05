Harry Kane, Down sendromlu taraftarı Tottenham'ın son maçına davet etti

16 yaşındaki Down sendromlu taraftarı Ella Markham, babasının internette dans ettiği bir videosunu paylaşmasıyla çirkin yorumlara maruz kalmıştı.

Tottenham takım kaptanı Harry Kane, Ella ve babası Neil'a gönderdiği videolu mesajda, Ella'nın takıma olan desteğinden dolayı duygulandığını ve ona yapılan çirkin saldırıdan dolayı da dehşete düştüğünü söyledi.

The result is never the most important thing #COYS 💙 pic.twitter.com/ad4fpBjMtA