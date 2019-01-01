Harry Kane, Down sendromlu taraftarı Tottenham'ın son maçına davet etti

Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane, dans videosuyla dalga geçilen Down sendromlu bir Tottenham taraftarını maça davet etti.

16 yaşındaki Down sendromlu taraftarı Ella Markham, babasının internette dans ettiği bir videosunu paylaşmasıyla çirkin yorumlara maruz kalmıştı.

Tottenham takım kaptanı Harry Kane, Ella ve babası Neil'a gönderdiği videolu mesajda, Ella'nın takıma olan desteğinden dolayı duygulandığını ve ona yapılan çirkin saldırıdan dolayı da dehşete düştüğünü söyledi.

The result is never the most important thing #COYS 💙 pic.twitter.com/ad4fpBjMtA

— Neil Markham (@NeilMarkham1) April 27, 2019

Kane, mesajında şunları dile getirdi: "Merhaba Ella. Umarım iyisindir. Spurs maçında dans ettiğin videoyu gördüm ve çok sevdim. Harika desteğin için teşekkür etmek istedim. Ailenin de seninle gurur duyduğunu biliyoruz. Büyük bir taraftar olduğunu biliyoruz ve 'a karşı oynayacağımız sezonun son maçına gelip maskotumuz olmanı istiyoruz. Umarım orada görüşürüz. Dans etmeye, yaptıklarını yapmaya devam et, sevgiler."

Videoyu izleyen Ella'nın babası Neil, ITV'ye konuştu: "Nefes kesici, mutlu sonla biten bir film gibiydi, Ella'nın ağzı açık kaldı." Kızının dans videosuna gelen kötü niyetli yorumlarla ilgili ise şunları ifade etti: "Tamamiyle iğrençti. Bana ne söylerseniz söyleyin ama kızıma söylemeyin. Bu sefer yanlış kızla uğraştınız."