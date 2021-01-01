Harry Kane dört dakikada iki gol attı, Premier Lig rekoru kırdı

Tottenham golcüsü Harry Kane, takımının Newcastle United karşısında iki golünü kaydederken tarih yazmaya devam etti.

Harry Kane, Newcastle United ile Tottenham'ın 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ilk yarısında Kuzey Londra ekibinin iki golünü kaydederek Premier Lig'in rekorlar kitabına adını bir kez daha yazdırdı.

Üç Aslan için mücadele ettiği milli aradan dönen İngiltere kaptanı, dört dakika içinde iki gol kaydetti.

Joe Willock küme düşme tehdidi altındaki Newcastle United'ı son dakikalardaki golüyle kurtarsa da Harry Kane, İngiliz efsanelerinin arasına girdi.

Harry Kane ne başardı?

Harry Kane, ligdeki diğer oyuncuları geride bırakarak Premier Lig'deki deplasman gol sayısını toplamda 84'e yükseltti.

27 yaşındaki oyuncu ayrıca Premier Lig'de beş farklı deplasmanda beş ve üzeri gole ulaşarak İngiltere efsanelerinin olduğu gruba adını yazdırdı.

Harry Kane'den önce bu başarıya Alan Shearer, Wayne Ronney ve Michael Owen ulaşmıştı.

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Jose Mourinho'nun ekibi, Willock'un 85. dakikada attığı gol ile Avrupa Kupaları mücadelesinde hala yerini sağlama alamadı.

İngiliz ekibi, Premier Lig'de Chelsea'nin iki puan gerisinde 5. sırada yer alıyor ancak Liverpool ve West Ham United ile aynı puanı sahip.

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