Harry Kane değil, Lamine Yamal da değil! Thomas Müller, Ballon d'Or için iki favorisini açıkladı

“Bana göre bireysel performanslarıyla beni en çok heyecanlandıran iki aday var” diye yazdı 37 yaşındaki isim, aylık e-posta bülteninde. “Bunlar da Michael Olise ile Dünya Kupası'ndaki mükemmel partneri Kylian Mbappe.” Oldukça şaşırtıcı bir değerlendirme; zira genel kanı Harry Kane ile Lamine Yamal’ın Ballon d'Or için açık favoriler olduğu yönünde.

Kane, Bayern Münih ile ulusal dubleyi kazandı ve değerlendirme döneminde (2025/26 sezonu) kulübü ve ülkesi adına toplam 73 gol attı; bu rakam diğer tüm oyunculardan fazlaydı. Yamal ise Barcelona ile İspanya Primera Division şampiyonluğunu, İspanya Milli Takımı ile de Dünya Kupası’nı kazandı.

Ancak artık MLS'te Vancouver Whitecaps forması giyen Müller, ne Bayern Münih'ten eski takım arkadaşı Kane’den ne de Yamal’dan tek kelimeyle bile söz etti.

Michael Olise ve Kylian Mbappe hangi kupaları kazandı?

Bunun yerine 37 yaşındaki eski milli oyuncu, Olise ve Mbappe için adeta gerçek bir övgü kaleme aldı: “Bu ikili, gösterişi gol tehdidiyle birleştiriyor. Ayrıntılarda ise incelikleri ve güçleriyle verimli olmayı başarıyor, üstelik tüm bunları son derece kolaymış gibi gösteriyorlar. Benim için bir dünya futbolcusunun malzemesi bu. Sadece biraz sihir dokunuşu gerekiyor.”

Olise, Bayern Münih'te Kane ile birlikte dubleyi kazandı, ancak bunu yaparken mükemmel hücum partnerine kıyasla belirgin şekilde daha az gol attı. Olise’in vatandaşı Mbappe ise geçen sezon Real Madrid ile hiçbir büyük şampiyonluk yaşayamadı. Dünya Kupası’nda iki Fransız, yarı finalde turnuvanın son şampiyonu İspanya’ya elendi.

Ballon d'Or ödül töreni 26 Ekim’de Londra’daki Palladium Theatre’da düzenlenecek. Oylama, Fransız futbol dergisi France Football tarafından organize ediliyor. Dünyanın dört bir yanından seçilmiş gazeteciler oy kullanma hakkına sahip.