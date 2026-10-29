Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane, Ballon d'Or yarışı sırasında Real Madrid ve Barcelona'nın ikilisi Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'a yönelttiği ünlü mesajının gerçeğini açıkladı.

Kane, Ballon d'Or'u kazanarak ikinci olan Mbappe ve üçüncü olan Yamal'ın önüne geçti.

Mbappe ve Yamal'ın Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiklerine dair çok sayıda açıklamasının ardından Kane, ödülü kazandıktan sonra sosyal medyada şunları yazdı: "Sessizce sıkı çalış ve başarının senin adına konuşmasına izin ver."

"Marca" gazetesi bugün perşembe günü, Harry Kane'in hâlâ mutluluğunun zirvesinde olduğunu, Kupa'da Magdeburg karşısında alınan 6-1'lik ezici galibiyette yer almayan Bayern Münih oyuncusunun, Ballon d'Or'u kazanmasından yalnızca 48 saat sonra Alman Ligi'nden büyük bir temsilci grubuyla bir araya geldiğini belirtti.

Kane şöyle dedi: "Olaylarla dolu bir haftaydı. Pazartesi gecesi muhteşemdi. Çok gergindim, bir futbol maçından önce hissettiklerimden tamamen farklı duygularla doluydum."

Şöyle devam etti: "Kazansaydım nasıl hissedeceğimi hayal etmeye çalışıp durdum. Arkadaşlarımdan, ailemden, taraftarlardan ve sosyal medyadan aldığım destek çok özeldi... Pek çok tebrik aldım. Ve elbette, maçtan sonra harika bir gece geçirdim. En yakın arkadaşlarımla kutladım, sonra tabii ki işe geri döndüm."

Mesaj Mbappe ve Yamal'a mıydı?

Ünlü mesaj hakkında şöyle yanıt verdi: "Kesinlikle onlara yönelik değildi, açıkçası bu, kariyerim boyunca sevdiğim bir söz. Beni, yaptığım işi ve sıkı çalışmaya, disipline ve özveriye yaklaşımımı motive ediyor. Pek çok kez tek başıma antrenman yapmak zorunda kaldım."

Harry sözlerine şöyle devam etti: "Perde arkasında yaptığım tüm o çalışmalar. Bunun harika bir söz olduğunu düşünüyorum ve pek çok erkek ve kız çocuğu buna bakabilir ve ondan faydalanabilir."

Harry Kane'i bekleyen özel bir an

Ancak kendisini bekleyen özel bir an daha var; şöyle açıkladı: "Eşim ve çocuklarım Londra'da, cuma günü dönecekler. Onlarla görüntülü görüşme yaptım, ama onları görmeyi ve kupayı göstermeyi dört gözle bekliyorum."

Şöyle ekledi: "Onunla oynamaya çalışacaklarını biliyorum, ama biraz ağır, bu yüzden onu korumaya özen göstereceğim... Genelde birlikte oynarlar ve kazanan eve yeni gelen kupayı alır... Ama bu durumda, dikkatli olmaları gerektiğini onlara açıklamak biraz zor olacak."

Altın şnitzel hikâyesi

Ballon d'Or'u kazanmasının ardından, Bayern Münih fanatiği bir restoran sahibi Kane'in villasına bir hediye ulaştırdı; yenilebilir altın varağı ve parlak altın tozu ile süslenmiş 4 adet dana eti şnitzeli teslim etti.

Harry şöyle dedi: "Bu bizde güzel bir gelenek (her gol attığında ona bir şnitzel ikram ediyorlar) ve bunu sürdüreceğiz. Onu yemedim, maç öncesi ritüellerim vardı ve şimdi evde... Gerçi belki başka biri yemiştir (gülüyor). Onu da bir başka ödül olarak görüyorum."

Bayern Münih ve İngiltere oyuncularına hediyeler

Kane ayrıca kendi cebinden büyük bir meblağ harcamak zorunda kalacak; şöyle açıkladı: "Gerek Bayern Münih'te gerekse İngiltere'de takım arkadaşlarım için bir teşekkür nişanesi olarak güzel bir hediye bulmam gerekiyor. Bunu organize etmeye çalışacağım... Ama onlara muhteşem bir hediye vereceğim."

İngiliz milli oyuncu, bir bakıma, törenden sonra rutine ve antrenmana dönmekten dolayı minnettar hissediyor: "Oynayabilirdim. Ama açıkçası, teknik direktör bana Ballon d'Or töreninden önce bile bana dinlenme vermeyi düşündüğünü söyledi."

Şöyle ekledi: "Son altı haftada pek çok maç oynadım ve işler yolunda gitti. Takım maça harika başladı. Doğrusu bir an oynayacağımı düşündüm, ama dördüncü golü attık ve maçın sonucunu belirledik."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Özellikle psikolojik açıdan, pazartesiden sonra bir ara vermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Freiburg maçından bu yana altı ay geçmiş gibi hissettim, oysa yalnızca üç gün geçmişti. Geri dönmek ve normal hayatın bazı belirtilerini yeniden kazanmak, taraftarları, takım arkadaşlarımı ve sahayı görmek güzel."

Bayern ve Dortmund klasiği

Harry Kane gözlerini şimdiden cumartesi günkü "El Clasico" maçına dikmiş durumda; Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Bayern, 17 puanla Alman Ligi'nin lideri konumunda.

Şöyle dedi: "Yarın antrenman yapacağım ve hazır olacağım", ardından maç hakkında konuştu: "Evet, elbette. Önemli bir maç. Bu sezon Alman Ligi'ndeki en önemli maçımız. Her iki takım da zirvede. Kazanıp galibiyeti elde edersek durumun ne kadar daha iyi olacağını biliyoruz."

Şöyle devam etti: "Duygularla dolu bir haftaydı ve umarız cumartesi günü onu mükemmel bir şekilde noktalarız", şövalyelik unvanı alma ihtimali hakkında şöyle şakalaştı: "Kulağa hoş geliyor, ama herkes bana (Sir) diye seslenirse tuhaf hissederim. Bu yüzden Harry olarak kalacağım."

Planı değişmedi. Sık sık tekrarladığı iki kelimeye hâlâ bağlı: şans ve başarı. Şöyle dedi: "Bunun pek çok erkek ve kız çocuğuna yardımcı olabilecek değerli bir mesaj olduğunu düşünüyorum."