İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane, Dünya Kupası'nda Norveç'i yendikten sonra Real Madrid yıldızı ile yapılan bir televizyon röportajının geniş çapta tartışmalara yol açmasının ardından, bazı medya kuruluşlarının Thomas Tuchel ile Jude Bellingham arasında bir ayrılık yaratmaya çalıştığını vurguladı.

Kane, ITV muhabiri Gabriel Clark’ı, “Üç Aslanlar”ın Norveç’i mağlup etmesinin ardından Jude Bellingham ile yaptığı röportajda sorduğu soruların üslubuyla “ayrılık yaratmaya” çalıştığıyla suçladı.

Ağda üç yıldan fazla süredir çalışan Clark’ın soruları, İngiltere milli takımının yıldız oyuncusundan birkaç dakika önce teknik direktör Thomas Tuchel’in yaptığı açıklamalar hakkında yorum yapmasını istemesinin ardından geldi.

Alman teknik direktör, Miami’de 2-1’lik galibiyetin ardından oyuncularını “şanslı” olarak nitelendirmiş ve Erling Haaland, Martin Ødegaard ve arkadaşlarının liderliğindeki Norveç milli takımını geçmelerini sağlayan tek şeyin takımın zihniyeti olduğunu belirtmişti.

Bu açıklamalar, Bellingham’ın öfkeli tepkisine yol açtı. Bellingham, 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda en üst düzey maçlarda “nasıl oynanacağını” bilip bilmediğini sordu.

Real Madrid oyuncusunun sözleri geniş çapta yayıldı ve bu durum, önümüzdeki Çarşamba günü çeyrek finalde İngiltere'nin Arjantin ile oynayacağı maç öncesinde, kendisiyle Tuchel arasında bir anlaşmazlık olduğu yönünde endişelere yol açtı.

Ancak Kane, sorumluluğu Clark ve medyaya yükleyerek, “İngiliz zihniyetinin” büyük turnuvalarda bölünme yaratmaya eğilimli olduğunu belirtti.

İngiltere milli takım kaptanı, BBC’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Böyle bir maç oynadıktan sonra, maçın bitiminden sadece beş dakika sonra soru sorulduğunda, Judd’un teknik direktörün tam olarak ne dediğini bilmediği bir durumda, ondan ne tür bir cevap bekliyordunuz ki?”

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Gerçek bir mücadeleden yeni çıktık ve maç son derece zordu. Böyle bir bölünme yaratmaya çalışmak kolaydır. Bu bir İngiliz zihniyeti gibi görünüyor ya da büyük turnuvalarda alıştığımız bir şey."

Şöyle devam etti: “Ancak gerçek tam tersi. Bu konumda olmamızın sebebi takımın kenetlenmesi; sadece oyuncular değil, teknik ve idari kadro da buna dahil. Bazen olaylar hak ettiklerinden daha fazla abartılıyor.”

Tuchel, Miami’de oynanan ve Norveç milli takımının ilk yarıda Andreas Skjeldrup’un attığı golle öne geçmesinin ardından iki uzatma devresine uzayan maç sırasında oyuncularını “işleri kendileri için çok zor hale getirdikleri” gerekçesiyle de suçlamıştı.

Alman teknik direktör şöyle konuştu: “Kararlılık vardı, ancak oynama şeklimizle işleri kendimiz için çok zorlaştırdık. Dikkatsizdik, çok sayıda teknik hata yaptık ve ne yeterince hızlı ne de gerekli sürekliliği sağlayabildik.”

Bu açıklamalara yanıt olarak Kane, oyuncuların teknik direktörlerinin eleştirilerini “anladıklarını” ve istenen performansı gösteremediklerinde bunu “herkesten daha iyi bildiklerini” vurguladı.

32 yaşındaki İngiltere milli takım kaptanı sözlerine şöyle devam etti: “Teknik direktörün ne demek istediğini anlıyoruz. Bu grubu çok övdü ve futbolun bazen en zor yanı olan takım ruhunun en üst seviyede olduğunu söyledi; biz de bunu bir süredir sürdürüyoruz.”

Kane sözlerine şöyle devam etti: “O her zaman hissettiklerini açıkça ifade eder ve insanlar bunu takdir eder. Konuştuğunda sözleri önceden hazırlanmış değildir; onu o yapan da budur.”

Şöyle devam etti: “Spontane konuştuğunda ona inanıyorsunuz, söylediklerine ve izlediği yaklaşıma güveniyorsunuz.”

Son olarak şunları ekledi: “O, açık bir nedenden ötürü dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Onun tarzını anlıyoruz; son iki yıl boyunca onu çok iyi tanıdık ve onu neyin mutlu ettiğini artık biliyoruz.”