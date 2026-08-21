Münih merkezli Abendzeitung'un haberine göre Bayern Münih, 2029'a kadar iki yıllık bir uzatma için bastırıyor, Kane ise üç yıl talep ediyor. Münih ekibi görünüşe göre iki yıl artı üçüncü yıl opsiyonlu bir uzlaşmayı da hedeflemiyor. Kane, temmuz ayının sonunda 33. yaş gününü kutladı. Olası bir sözleşme bitiş tarihi olan 2030'da ise 36 yaşında olacak.

Bu son pürüzden bağımsız olarak ise her şey iki taraf arasında bir anlaşmaya varılacağına işaret etmeyi sürdürüyor. Birbiriyle örtüşen haberlere göre yıllık yaklaşık 25 milyon euro seviyesindeki tahmini brüt maaşının da bu arada yaklaşık aynı kalması bekleniyor.

Kane, uzatılmış Dünya Kupası tatilinden dönüşünün ardından ilk takım antrenmanı günü olan pazartesi günü, görüşmelerin "bu hafta ya da gelecek hafta" yapılacağını duyurdu.

"Onun bizde olmasından çok mutluyuz" diyen sportif yönetici Max Eberl, bunu çarşamba günü, İngiliz forvet Avrupa'nın en golcü oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı ile ödüllendirildiğinde söyledi. "Şimdi futbolda bunun bir parçası olan şartların netleştirilmesi gerekiyor. Ama bence koşullar o kadar da kötü değil." Kane'e babası Pat ve kardeşi Charlie danışmanlık yapıyor.

Harry Kane, Bayern Münih'te kendini tamamen rahat hissediyor

"Harry'nin bizimle sözleşme yenileyeceği konusunda oldukça iyimserim, bu da bizim için elbette büyük bir nimet olur" diyen kulüp patronu Uli Hoeneß de RTL/Sky'a konuştu. "Bu görüşmeler genelde her zaman birkaç hafta, birkaç ay sürer ama çok iyi bir kişisel düzeyde yürütülüyor."

Kane, Bayern Münih'te kendini her açıdan çok rahat hissediyor ve ayrılık peşinde değil. Ailesi Münih'teki yaşamın tadını çıkarıyor. Kendisi de Bayern Münih'te, kariyerinin geç döneminde Şampiyonlar Ligi ile sonunda büyük bir şampiyonluk kazanma şansına sahip. Altın Ayakkabı'yı kazanmasının ardından Kane, ayrıca Ballon d'Or'u kazanma konusunda da favorilerden biri olarak görülüyor. Kazanan, 26 Ekim'de memleketi Londra'da açıklanacak.

Kane, 2023'te 95 milyon euro karşılığında Tottenham Hotspur'dan Bayern Münih'e transfer oldu. O tarihten bu yana iki kez Almanya şampiyonluğu ve bir kez Almanya Kupası kazandı. 147 resmi maçta 146 gol attı ve 33 golün daha hazırlayıcısı oldu.