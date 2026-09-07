33 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı formasıyla 73 gol attı. Bu tek başına bile olağanüstü bir rakam, ancak tarihsel bağlamda daha da çarpıcı; çünkü bu baraj yalnızca bir kez aşıldı: Messi, 2011/2012 sezonunda Barcelona ve Arjantin adına 82 kez fileleri havalandırdı.

Son yirmi yılın diğer küresel futbol ikonu CR7 de yine 2011/12 sezonunda Real Madrid ve Portekiz için 69 gole ulaştı.

Kane, TNT Sports'a verdiği röportajda, "Messi ve Ronaldo'yu izleyerek büyüdüm, onların resmen domine ettiği o dönemle. Rakamların hep sadece gülünç olduğunu düşündüm ki gerçekten de öyleler. Onlar bizim jenerasyonumuzun, muhtemelen de tüm zamanların en büyük iki oyuncusu. 73 gol de benim için oldukça etkileyici" dedi.

Kane, adının hâlâ bu oyuncularla aynı cümlede anılmasına inanmakta zorlandığını kabul etti.

Kane, röportaj sırasında kendisine dinletilen son İngiliz Ballon d'Or kazananı Michael Owen'ın sözlerine de aynı mütevazılıkla karşılık verdi. Liverpool efsanesi Owen, Kane'in "bizim küçük özel kulübümüze katılmasını" umduğunu söyledi.

Getty Images

Harry Kane: "Çok değil, kısa süre önce ben de bir taraftardım"

Geçen sezonla ve Owen gibi bir oyuncudan takdir görmekle ilgili olarak "son derece gururlu" olduğunu söyledi. Kane, "Michael'ı geçmişte oynarken izledim ve büyük bir İngiltere taraftarıydım. Bu beni gururlandırıyor" dedi.

33 yaşındaki santrfor şu sıralar kariyerinin zirvesinde bulunuyor. 2023 yazında Tottenham Hotspur'dan Bayern Münih'e transfer olarak hiç kupa kazanamamış olma imajını geride bıraktı ve oyununu bir kez daha geliştirdi.

Kane, "Çok değil, kısa süre önce profesyonel olmak isteyen o taraftar bendim" derken, "ve şimdi buradayım, ödüller kazanıyorum; Ballon d'Or konusunda da durum aynı" ifadelerini kullandı.

Getty Images

Harry Kane, Bayern'le ve bireysel olarak şampiyonluklar kazanıyor

Kane, Münih'e geldiğinden bu yana iki kez Almanya şampiyonluğu ve bir kez Almanya Kupası kazandı; 2024 ve 2026'da ise Avrupa'nın en golcü oyuncusu olarak Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Ekim ayının sonunda verilecek dünyanın en iyi futbolcusu ödülü ise kariyerinin kişisel taçlandırması olurdu.

"Elbette artık bu benim elimde değil, seçmenlerin ve buna karar verenlerin elinde" diyen Kane, adaylar arasında yer almaktan sadece "mutlu" olduğunu söyledi.

Salı günü, yılın erkek ve kadın dünya futbolcusu ödülü için 30'ar aday açıklanacak. Yılın kadın/erkek teknik direktörü ile kadın/erkek kalecisi kategorilerindeki adaylar da o zaman belli olacak.

Ödül, 70. yılı vesilesiyle 2026'da ilk kez Paris'te değil, Londra'da verilecek. Erkeklerde Kane'in yanı sıra özellikle Kylian Mbappe, dünya şampiyonu Rodri ve Lionel Messi favoriler arasında gösteriliyor.