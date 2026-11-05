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Harry Kane'in Bayern Münih tarihinin en yüksek bedelli sözleşmesine imza attığı ve artık Avrupa'nın en çok kazanan futbolcusu olduğu söyleniyor. Peki bundan sonra maaşı gerçekte ne kadar olacak? Profesyonel futbolcuların akıl almaz maaşlarına ilişkin tahminler nasıl ortaya çıkıyor?

Harry Kane'in Bayern Münih ile sözleşmesini 2029'a kadar uzatmasının ardından temel maaş bakımından Avrupa'nın en çok kazanan futbolcusu hâline geldiği belirtiliyor. Bayern Münih'in 2023'te Tottenham Hotspur'a ödediği 95 milyon euro bonservis bedeliyle kulüp rekoru kırarak transfer ettiği oyuncunun, kulüp tarihinin en büyük sözleşmesine de imza attığı söyleniyor.

Bu bilgiyi, güçlü bağlantılarıyla tanınan ve sansasyonel habercilik yapmayan The Athletic muhabiri David Ornstein aktardı. Yine son derece güvenilir bir yayın olan kicker da Kane'in bundan sonra Almanya'nın rekor şampiyonunda "olağanüstü yüksek bir yıllık ücret" alacağını yazdı.

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen, Kane'in sözleşmeyi imzalaması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, sözleşmeyi uzatmak için mali açıdan "kendilerini zorlamak" zorunda kaldıklarını, ancak "sınırlarını sonuna kadar zorlamaları" gerekmediğini söyledi. Dreesen, "Bu, bizim için elbette büyük bir oyuncuyla yapılmış büyük bir sözleşme. Yerinde bir anlaşma" dedi. Kane'in "son üç yılda aldığı her kuruşu hak ettiğini gösterdiğini ve geleceğe de böyle baktıklarını" belirtti.

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Şimdiye kadar Avrupa'nın en çok kazanan futbolcusu kim olarak görülüyordu?

Peki Kane'in yıllık maaşı gerçekte ne kadar? Bayern Münih, 33 yaşındaki Ballon d’Or sahibine ne kadar para ödeyecek? kicker dergisinin tahmin ettiği gibi yaklaşık "30 milyon euro" mu? Yoksa biraz daha fazla mı? Bayern Münih, neredeyse bütün futbol kulüpleri gibi oyuncularına yaptığı maaş ödemelerini açıklamıyor. Yine de yaklaşık bir rakama ulaşmak mümkün.

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Şimdiye kadar Avrupa'nın en çok kazanan futbolcusunun eski Dortmundlu Erling Haaland olduğu düşünülüyordu. Capology verilerine göre Manchester City'nin forveti, 2025'te sözleşmesini dokuz yıl daha (!) uzatarak 2034'e kadar bağlanmasının ardından haftalık 525.000 sterlin, yani 621.000 euro temel maaş alıyor. Bu rakam yıllık 27,3 milyon sterline ya da 32,2 milyon euroya karşılık geliyor.

Erling Haaland'ın Manchester City'de ne kadar kazandığı söyleniyor?

Capology, kendi açıklamasına göre dünyanın dört bir yanındaki futbolcuların maaşlarını medya haberleri, içeriden edinilen bilgiler ve resmî açıklamalara dayanarak listeleyen çevrim içi bir veri tabanı. Futbolcu maaşlarını karşılaştırmaya yönelik dünya çapında en kapsamlı platform olsa da rakamların gerçeği yansıtması şart değil. Capology ayrıca müşterilerinden alınan örneklemlerde maaş tahminlerinin genel olarak gerçek değerden yüzde 15'i aşmayan bir sapma gösterdiğini belirtiyor.

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Benzer sonuçlara ulaşan ilgili İngiliz basın kuruluşlarına bakmak da ilginç. Çoğu zaman iyi bilgi alan ancak sansasyonelliğe de eğilimli olan Sun, Haaland'ın primler hariç haftalık temel maaşının yine 525.000 sterlin olduğunu yazdı. Güvenilir ve normalde iyi bilgi alan The Guardian ile The Times ise daha temkinli davranarak haftalık brüt temel maaşının yaklaşık 500.000 sterlin olduğunu bildirdi. Bu daha temkinli tahmini esas alırsak Haaland'ın yıllık temel maaşı 26 milyon sterline, yani 31,17 milyon euroya ulaşıyor!

Bu tutara işaret eden bir başka veri daha var: Ünlülerin vergi ödemelerini her yıl listeleyen Sunday Times Tax List'e göre Haaland, geçen yıl toplam 17 milyon sterlinlik (20,38 milyon euro) vergi ödemesiyle İngiltere'nin en büyük vergi mükellefleri arasında yer aldı. Bu hesaplamada gelir vergisinin yanı sıra temettüler, sermaye kazançları ve kurumlar üzerinden alınan vergiler de dikkate alınıyor.

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Sunday Times gazetesinin vergi listesi de tahminlere dayanıyor. Ancak İngiliz gazeteci Robert Watts'ın yıllardır hazırladığı liste, dünyanın en zengin insanlarını sıralayan Forbes listesi kadar saygın kabul ediliyor ve İngiltere'de neredeyse bütün haber kuruluşları tarafından düzenli olarak ele alınıyor. Watts da Haaland için yıllık 26 milyon sterlinlik, yani 31,17 milyon euroluk temel maaşı esas alıyor.

Getty Images

Harry Kane şimdiye kadar Bayern Münih'in en çok kazanan oyuncusu bile değildi

Öyleyse Kane artık Bayern Münih'te garanti olarak 31 milyon eurodan fazla mı kazanıyor?

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Yalnızca rakamın inanılmaz derecede yüksek görünmesi nedeniyle bile bunu hayal etmek biraz zor. Gerçi bu tutar bile dünyanın en çok kazanan futbolcusunun aldığı söylenen paranın yanında çerez parası gibi kalıyor: Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'da 208 milyon euro temel maaş aldığı belirtiliyor. Ancak Suudi petrol dolarları bambaşka bir dünya.

Yeniden Kane'e dönelim: Sky transfer uzmanı Florian Plettenberg ise biraz daha temkinli davranarak bundan sonra "en az 25 milyon euro" kazanacağını yazıyor.

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Bu, Kane'in şu anda kazandığından çok daha fazla olmazdı; bugüne kadar temel maaşının hep 25 milyon euro olduğu söyleniyordu.

Ancak maaşında, üstelik hatırı sayılır bir artış yapıldığına işaret eden bir durum var: Kane, toplam kazançta Bayern Münih'in en çok kazanan oyuncusu bile değildi! Şubat 2025'te sözleşmesini uzatmasının ardından, en azından primler dâhil edildiğinde, bu oyuncunun Jamal Musiala olduğu belirtiliyor. Buna göre Musiala o tarihten beri yıllık 22,5 milyon euro temel maaş alıyor; bu, Kane'in şimdiye kadarki temel maaşından daha düşük. Ancak Musiala'nın primler dâhil son dönemdeki kazancının 35,2 milyon euroya ulaştığı söyleniyor.

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Capology verilerine göre Avrupa'da yalnızca Kylian Mbappé (Real Madrid), Haaland ve Vinícius Júnior (Real Madrid), Musiala'dan daha fazla kazanıyor! Musiala şimdiye kadar dünya sıralamasında yedinci sıradaydı. Ya Kane? Capology verilerine göre 31,2 milyon euro kazandığı söylenen Kane, böylece dünyanın en yüksek maliyetli 12. futbolcusu olacaktı.

Kesin olan şu: Bayern Münih'in en çok kazanan oyuncusu olmayı hak eden biri varsa o da Ballon d’Or ödüllü Harry Kane'dir.

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Harry Kane bu kadar kazanıyorsa Michael Olise, Bayern Münih'ten ne kadar isteyebilir?

Şu da açık: Bayern Münih görünüşe göre maaşların giderek yükseldiği büyük bir döngünün içinde. Oysa Almanya'nın rekor şampiyonu yıllardır maaş giderlerini acilen düşürmek istiyor. Sportif direktör Max Eberl geçmişte bu konuda denetim kurulunun eleştirilerine maruz kalmıştı; kendi sözleşmesinin uzatılması da müzakerelerde zayıf kaldığı iddiası ya da algısı nedeniyle uzun süre belirsizliğini korumuştu.

Belirtildiği gibi Kane gibi bir dünya futbolcusunun maaşının yeniden düzenlenmesi için kuşkusuz gerekçeler var. Dreesen de basın toplantısında Kane'in Ballon d'Or'u kazanmasıyla Bayern Münih'e gösterilen ilginin "inanılmaz ölçüde arttığını" söyledi. Bunun sponsorlar ve potansiyel ortaklarla yapılan görüşmelere de yardımcı olduğunu belirtti.

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Ancak Kane 33 yaşında ve Bayern, onun isteği üzerine sözleşmesini bir yıldan uzun süreliğine uzatmayı zaten kabul etti; normalde 30 yaşın üzerindeki oyuncuların sözleşmeleri yalnızca birer yıl uzatılıyor. Ayrıca yaşı ilerlemiş oyuncular, tıpkı çok genç oyuncular gibi, genellikle gerçekçi olmayan düzeylere çıkmayan daha yüksek primler içeren, performansa daha çok bağlı sözleşmeler alıyor.

Kane gerçekten 31 milyon eurodan fazla kazanacaksa yakında başlayacak sözleşme uzatma görüşmelerinde Michael Olise ne kadar isteyebilecek? Üstelik sportif açıdan Kane'le benzer düzeyde görülen ve bütün büyük kulüpler tarafından yakından takip edilen Olise'nin, Capology verilerine göre şu anda karşılaştırıldığında mütevazı kalan 13,5 milyon euro temel maaş aldığı söyleniyor. Dolayısıyla yakında yeni bir rekor sözleşme gelebilir.

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Capology'ye göre Avrupa'nın en çok kazanan 10 futbolcusu

Sıra İsim Kulüp Yıllık temel maaş 1. Erling Haaland Manchester City 32,27 milyon € 2. Kylian Mbappé Real Madrid 31,25 milyon € 2. Vinícius Júnior Real Madrid 31,25 milyon € 4. Rodri Barcelona 27,08 milyon € 5. Harry Kane Bayern Münih 25,00 milyon € (sözleşme uzatılmadan önce) 6. Lamine Yamal Barcelona 22,92 milyon € 7. Jamal Musiala Bayern Münih 22,83 milyon € 8. Virgil van Dijk Liverpool FC 21,51 milyon € 8. Enzo Fernández Manchester City 21,51 milyon € 10. Jude Bellingham Real Madrid 20,83 milyon €

Kaynak: Capology