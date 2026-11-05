Harry Kane'in Bayern Münih tarihinin en yüksek ücretli sözleşmesine imza attığı ve artık Avrupa'nın en çok kazanan futbolcusu olduğu öne sürülüyor. Peki bundan sonra maaşı gerçekte ne kadar olacak? Profesyonel futbolcuların akıl almaz maaşlarına ilişkin tahminler nasıl ortaya çıkıyor?

Reklam

Harry Kane'in FC Bayern Münih ile sözleşmesini 2029'a kadar uzatmasının ardından temel maaş bakımından Avrupa'nın en çok kazanan oyuncusu olduğu belirtiliyor. FC Bayern Münih'in rekor bedelle transfer ettiği Kane'in (2023'te Tottenham Hotspur'a ödenen 95 milyon euro bonservis bedeli) ayrıca kulüp tarihinin en büyük sözleşmesine imza attığı söyleniyor.

Bu bilgileri, geniş bağlantı ağıyla tanınan ve sansasyonel habercilik yapmayan The Athletic muhabiri David Ornstein aktarıyor. Yine son derece güvenilir bir yayın olan kicker de Kane'in bundan böyle Almanya'nın rekor şampiyonundan "olağanüstü yüksek bir yıllık ücret" alacağını yazıyor.

FC Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen, Kane'in sözleşmeyi imzalaması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, uzatma için kulübün mali açıdan "kendini zorlamak" durumunda kaldığını, ancak "sınırlarını zorlamak" zorunda kalmadığını söyledi. Dreesen, "Bu, büyük bir oyuncu için yaptığımız büyük bir sözleşme. Bu uygun bir bedel" dedi. Kane'in "son üç yılda aldığı her kuruşu hak ettiğini gösterdiğini ve geleceğe de böyle baktıklarını" belirtti.

Şimdiye kadar Avrupa'nın en çok kazanan oyuncusu kimdi?

Peki Kane'in yıllık maaşı gerçekte ne kadar? Bayern Münih, 33 yaşındaki Ballon d’Or sahibine ne kadar para ödeyecek? kicker'in tahmin ettiği gibi yaklaşık "30 milyon euro" mu? Yoksa biraz daha fazla mı? Bayern Münih, neredeyse bütün futbol kulüpleri gibi oyuncularına yaptığı maaş ödemelerini açıklamıyor. Yine de yaklaşık bir hesap yapmak mümkün.

Reklam Reklam

Şimdiye kadar Avrupa'nın en çok kazanan oyuncusunun, bir dönem Dortmund'da oynayan Erling Haaland olduğu kabul ediliyordu. Manchester City'nin forveti, sözleşmesini 2025'te dokuz yıl daha (!) uzatarak 2034'e kadar bağlanmasının ardından Capology'ye göre haftalık 525.000 sterlin ya da 621.000 euro temel maaş alıyor. Bu da yıllık 27,3 milyon sterline ya da 32,2 milyon euroya karşılık geliyor.

Related Topics

Gelecek maçlar M05 Bundesliga 09:30 FCB

Erling Haaland'ın Manchester City'deki maaşı ne kadar?

Capology kendi açıklamasına göre dünya genelindeki futbolcu maaşlarını medya haberleri, içeriden edinilen bilgiler ve resmî açıklamalar temelinde listeleyen çevrim içi bir veri tabanı. Futbolcu maaşlarını karşılaştırmaya yönelik dünya çapındaki en kapsamlı platform olsa da rakamların gerçeği yansıtması şart değil. Capology ayrıca müşterilerinden aldığı örneklerde, maaş tahminlerinin gerçek tutardan sapmasının genel olarak yüzde 15 içinde kaldığını belirtiyor.

Benzer sonuçlara ulaşan ilgili İngiliz basınına bakmak da ilginç. Çoğu zaman iyi bilgi edinen ancak sansasyonel haberlere de eğilimli olan Sun, Haaland'ın bonuslar hariç haftalık temel maaşının yine 525.000 sterlin olduğunu yazdı. Güvenilir ve normalde yine iyi bilgi edinen The Guardian ve The Times gazeteleri ise daha ihtiyatlı davranarak haftalık brüt temel maaşının yaklaşık 500.000 sterlin olduğunu bildirdi. Daha temkinli tahmini esas alırsak Haaland'ın yıllık temel maaşı 26 milyon sterlin ya da 31,17 milyon euro ediyor!

Reklam

Bu tutara işaret eden bir başka veri daha var: Ünlülerin vergi ödemelerini her yıl listeleyen Sunday Times Tax List'e göre Haaland, geçen yıl toplam 17 milyon sterlinlik (20,38 milyon euro) vergi ödemesiyle İngiltere'nin en büyük vergi mükellefleri arasındaydı. Bu hesapta gelir vergisinin yanı sıra temettü, sermaye kazancı ve kurumlar vergileri de dikkate alınıyor.

Sunday Times'ın Tax List'i de tahminlere dayanıyor. Bununla birlikte, İngiliz gazeteci Robert Watts'ın yıllardır hazırladığı liste, örneğin Forbes'un dünyanın en zenginleri listesi kadar saygın kabul ediliyor ve İngiltere'de neredeyse bütün haber kuruluşlarınca düzenli olarak ele alınıyor. Watts da Haaland için yıllık 26 milyon sterlinlik (yani 31,17 milyon euro) temel maaşı esas alıyor.

Getty Images

Reklam

Harry Kane şimdiye kadar FC Bayern'in en çok kazanan oyuncusu bile değildi

Öyleyse Kane, FC Bayern Münih'te artık garanti olarak 31 milyon euronun üzerinde mi kazanıyor?

Yalnızca bu tutar akıl almaz derecede yüksek göründüğü için bile bunu düşünmek zor. Gerçi dünyanın en çok kazanan oyuncusunun aldığı söylenen ücretle karşılaştırıldığında bu tutar bile çerez parası gibi kalıyor: Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'da 208 milyon euro temel maaş aldığı belirtiliyor. Ancak Suudi petrol dolarları başka bir dünyaya ait.

Reklam

Yeniden Kane'e dönelim: Sky'ın transfer uzmanı Florian Plettenberg ise daha temkinli davranarak bundan sonra "en az 25 milyon euro" kazanacağını yazıyor.

Bu, Kane'in şu anda kazandığından çok daha fazla değil. Şimdiye kadar temel maaşının 25 milyon euro olduğu söyleniyordu.

Reklam

Ancak maaşında, hem de kayda değer bir artış yapıldığına gerçekten işaret eden bir nokta var: Kane, bonuslar dahil toplam kazanç bakımından FC Bayern'in en çok kazanan oyuncusu bile değildi! Şubat 2025'teki sözleşme uzatmasının ardından bu oyuncunun Jamal Musiala olduğu söyleniyor. Buna göre Musiala o tarihten beri yıllık 22,5 milyon euro temel maaş alıyor; bu, Kane'in şimdiye kadarki temel maaşından daha az. Ancak Musiala'nın bonuslarla birlikte son dönemdeki yıllık kazancının 35,2 milyon euroya ulaştığı belirtiliyor.

Capology'ye göre Avrupa'da yalnızca Kylian Mbappe (Real Madrid), Haaland ve Vinicius Junior (Real Madrid), Musiala'dan daha fazla kazandı! Musiala şimdiye kadar dünya genelinde yedinci sırada yer alıyordu. Peki Kane? Capology'ye göre 31,2 milyon euro kazanıyordu ve böylece dünyanın en yüksek maliyetli 12. oyuncusu oluyordu.

Reklam

Şu kesin: FC Bayern Münih'in en çok kazanan oyuncusu olmayı hak eden biri varsa o da Ballon d’Or ödüllü Harry Kane.

Harry Kane bu kadar kazanıyorsa Michael Olise, FCB'den ne kadar isteyebilir?

Şu da kesin: Bayern Münih görünüşe göre maaşların sürekli yükseldiği bir döngünün içinde. Oysa Almanya'nın rekor şampiyonu yıllardır maaş giderlerini acilen azaltmak istiyor. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, geçmişte bu konuda denetim kurulunun eleştirilerine hedef olmuştu; kendi sözleşmesinin uzatılması da müzakerelerde zayıf olduğu iddiası (ya da algısı) nedeniyle uzun süre belirsiz kalmıştı.

Reklam

Belirtildiği gibi Kane gibi dünyanın en iyi futbolcularından biri için maaş düzenlemesini destekleyen gerekçeler elbette var. Dreesen de basın toplantısında, Kane'in Ballon d'Or'u kazanmasıyla FCB'ye yönelik ilginin "inanılmaz ölçüde arttığından" söz etti. Bu, sponsorlar ve potansiyel ortaklarla yapılan görüşmelere de yardımcı oluyor.

Ancak Kane 33 yaşında ve Bayern, sözleşmesini bir yıldan uzun süre uzatma isteğini zaten kabul etti; normalde 30 yaşın üzerindeki oyunculara yalnızca birer yıllık uzatma veriliyor. Ayrıca yaşça büyük oyuncular, tıpkı çok genç oyuncular gibi, genellikle performansa daha fazla bağlı ve gerçekçi düzeyde daha yüksek bonus ödemeleri içeren sözleşmeler alıyor.

Reklam

Kane artık gerçekten 31 milyon euronun üzerinde kazanacaksa yakında başlayacak sözleşme uzatma görüşmelerinde Michael Olise ne kadar talep edebilecek? Üstelik sportif açıdan Kane'e yakın düzeyde görülen ve bütün büyük kulüplerin yakından izlediği Olise'nin şu anda Capology'ye göre karşılaştırıldığında mütevazı kalan 13,5 milyon euro temel maaş aldığı belirtiliyor. Dolayısıyla yakında yeni bir rekor sözleşme gelebilir.

Capology'ye göre Avrupa'nın en çok kazanan 10 oyuncusu

Sıra İsim Kulüp Yıllık temel maaş 1. Erling Haaland Manchester City 32,27 milyon € 2. Kylian Mbappé Real Madrid 31,25 milyon € 2. Vinícius Júnior Real Madrid 31,25 milyon € 4. Rodri FC Barcelona 27,08 milyon € 5. Harry Kane FC Bayern 25,00 milyon € (uzatma öncesi) 6. Lamine Yamal FC Barcelona 22,92 milyon € 7. Jamal Musiala FC Bayern 22,83 milyon € 8. Virgil van Dijk FC Liverpool 21,51 milyon € 8. Enzo Fernández Manchester City 21,51 milyon € 10. Jude Bellingham Real Madrid 20,83 milyon €

Kaynak: Capology