Harry Kane’in Bayern Münih tarihinin en yüksek ücretli sözleşmesini imzaladığı ve artık Avrupa’nın en çok kazanan futbolcusu olduğu söyleniyor. Peki bundan sonra maaşı gerçekte ne kadar olacak? Profesyonel futbolcuların akılalmaz maaşlarına ilişkin tahminlerin nasıl ortaya çıktığı.

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Harry Kane, Bayern Münih ile sözleşmesini 2029'a kadar uzatmasının ardından temel maaş bakımından Avrupa'nın en çok kazanan oyuncusu hâline gelmiş olabilir. Bayern Münih'in rekor transferinin (2023'te Tottenham Hotspur'a ödenen 95 milyon euro bonservis bedeli) ayrıca kulüp tarihinin en büyük anlaşmasına imza attığı belirtiliyor.

Bu bilgiyi, güçlü bağlantılarıyla tanınan ve sansasyonel habercilik yapmayan The Athletic muhabiri David Ornstein aktardı. Yine son derece güvenilir bir yayın olan kicker da Kane'in bundan böyle Almanya'nın rekor şampiyonu Bayern'den "olağanüstü yüksek bir yıllık ücret" alacağını yazdı.

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen, Kane'in sözleşmeyi imzalaması vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında, sözleşme uzatması için mali açıdan kendilerini "zorlamaları" gerektiğini, ancak "sınırlarını zorlamak" zorunda kalmadıklarını söyledi. Dreesen, "Bu, bizim için elbette büyük bir oyuncuya verilen büyük bir sözleşme. Yerinde bir karar" dedi. Kane'in "son üç yılda aldığı her kuruşu hak ettiğini gösterdiğini ve geleceğe de aynı şekilde baktıklarını" belirtti.

Şimdiye kadar Avrupa'nın en çok kazanan oyuncusu kimdi?

Peki Kane'in yıllık maaşı gerçekte ne kadar? Bayern Münih'in 33 yaşındaki Ballon d'Or sahibine ne kadar para ödeyeceği söyleniyor? kicker'in tahmin ettiği gibi yaklaşık "30 milyon euro" mu? Yoksa biraz daha fazla mı? Bayern Münih, neredeyse tüm futbol kulüpleri gibi oyuncularına yaptığı maaş ödemelerini açıklamıyor. Yine de yaklaşık bir rakama ulaşmak mümkün.

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Şimdiye kadar Avrupa'nın en çok kazanan oyuncusu eski Dortmundlu Erling Haaland olarak görülüyordu. Manchester City'nin forveti, 2025'te sözleşmesini dokuz yıl daha (!) uzatarak 2034'e kadar bağlanmasının ardından, Capology'ye göre haftalık 525.000 sterlin, yani 621.000 euro temel maaş kazanıyor. Bu da yıllık 27,3 milyon sterline veya 32,2 milyon euroya karşılık geliyor.

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Erling Haaland'ın Manchester City'deki maaşı ne kadar?

Capology, kendi açıklamasına göre medya haberleri, içeriden alınan bilgiler ve resmî duyurulara dayanarak dünya genelindeki futbolcuların maaşlarını listeleyen çevrim içi bir veri tabanı. Futbolcu maaşlarını karşılaştırmaya yönelik dünya çapındaki en kapsamlı platform olsa da rakamların gerçeği yansıtması şart değil. Capology ayrıca maaş tahminlerinde kendi müşteri örneklemlerinin genel olarak gerçek değerden yüzde 15'lik sapma aralığında kaldığını belirtiyor.

Benzer sonuçlara ulaşan ilgili İngiliz basın kuruluşlarına bakmak da ilginç. Çoğu zaman iyi bilgi alan, ancak sansasyonelliğe de meyleden Sun, Haaland'ın bonuslar hariç haftalık temel maaşının yine 525.000 sterlin olduğunu yazdı. Güvenilir ve normalde iyi bilgi alan The Guardian ile The Times ise daha temkinli davranarak haftalık brüt temel maaşının yaklaşık 500.000 sterlin olduğunu bildirdi. Daha temkinli tahmini esas alırsak Haaland'ın yıllık temel maaşı 26 milyon sterlin, yani 31,17 milyon euro ediyor!

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Bu tutara işaret eden bir başka veri daha var: Ünlülerin vergi ödemelerini her yıl listeleyen Sunday Times Tax List'e göre Haaland, geçen yıl toplam 17 milyon sterlinlik (20,38 milyon euro) vergi ödemesiyle İngiltere'nin en büyük vergi mükellefleri arasında yer aldı. Bu hesaplamada gelir vergisinin yanı sıra temettü, sermaye kazancı ve kurumlar vergileri de dikkate alınıyor.

Sunday Times'ın vergi listesi de tahminlere dayanıyor. Bununla birlikte, İngiliz gazeteci Robert Watts'ın yıllardır hazırladığı liste, dünyanın en zengin insanlarını sıralayan Forbes listesi kadar saygın kabul ediliyor ve İngiltere'deki hemen hemen tüm haber kuruluşları tarafından düzenli olarak gündeme taşınıyor. Watts da Haaland için yıllık 26 milyon sterlinlik (yani 31,17 milyon euro) temel maaşı esas alıyor.

Getty Images

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Harry Kane şimdiye kadar Bayern'in en çok kazanan oyuncusu bile değildi

Öyleyse Kane artık Bayern Münih'te garanti olarak 31 milyon eurodan fazla mı kazanıyor?

Yalnızca rakamın akıl almaz derecede yüksek görünmesi bile buna inanmayı güçleştiriyor. Oysa bu tutar bile dünyanın en çok kazanan oyuncusunun aldığı söylenen paranın yanında devede kulak kalıyor: Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'da 208 milyon euro temel maaş aldığı belirtiliyor. Fakat Suudi Arabistan'ın petrol dolarları bu dünyanın ölçülerinin dışında.

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Kane'e dönersek: Sky'ın transfer uzmanı Florian Plettenberg daha temkinli bir ifadeyle oyuncunun bundan böyle "en az 25 milyon euro" kazanacağını yazıyor.

Bu, Kane'in şu an kazandığından pek de fazla değil. Şimdiye kadarki temel maaşının 25 milyon euro olduğu hep söyleniyordu.

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Ancak kayda değer bir maaş artışına işaret eden bir durum var: Kane, toplam kazançta Bayern'in en çok kazanan oyuncusu bile değildi! Şubat 2025'te sözleşmesini uzatmasının ardından, en azından bonuslar dâhil edildiğinde, bu oyuncunun Jamal Musiala olduğu belirtiliyor. Buna göre Musiala o tarihten beri yıllık 22,5 milyon euro temel maaş alıyor; yani Kane'in şimdiye kadar aldığından daha az. Ancak Musiala'nın bonuslarla birlikte son dönemde 35,2 milyon euroluk kazanca ulaştığı söyleniyor.

Capology'ye göre Avrupa'da toplamda yalnızca Kylian Mbappe (Real Madrid), Haaland ve Vinicius Junior (Real Madrid) Musiala'dan fazla kazanıyor! Musiala, dünya genelinde şimdiye kadar yedinci sıradaydı. Peki Kane? Capology'ye göre 31,2 milyon euro kazanıyordu ve bu rakamla dünyanın en pahalı 12. oyuncusu olacaktı.

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Kesin olan şu: Bayern Münih'in en çok kazanan oyuncusu olmayı hak eden biri varsa o da Ballon d'Or kazananı Harry Kane'dir.

Harry Kane bu kadar alıyorsa Michael Olise Bayern'den ne kadar isteyebilir?

Bir başka gerçek de şu: Bayern Münih görünüşe göre hâlâ büyük bir maaş sarmalının içinde. Oysa Almanya'nın rekor şampiyonu yıllardır maaş giderlerini acilen düşürmek istiyor. Sportif direktör Max Eberl geçmişte bu konuda denetleme kurulunun eleştirilerine maruz kaldı; kendi sözleşmesinin uzatılması da pazarlıklarda zayıf kaldığı iddiaları (ya da algısı) nedeniyle uzun süre belirsizliğini korudu.

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Söylendiği gibi, Kane gibi dünyanın en iyi futbolcularından biri için maaş düzenlemesini savunan gerekçeler elbette var. Dreesen de basın toplantısında, Kane'in Ballon d'Or'u kazanmasıyla Bayern'e yönelik ilginin "inanılmaz ölçüde arttığını" söyledi. Bunun sponsorlar ve potansiyel ortaklarla yapılan görüşmelerde de yardımcı olduğunu belirtti.

Ancak Kane 33 yaşında ve Bayern, sözleşmesini bir yıldan fazla uzatma isteğini zaten kabul etti; normalde 30 yaşın üzerindeki oyunculara yalnızca birer yıllık uzatma veriliyor. Ayrıca yaşça büyük oyuncular, tıpkı çok genç oyuncular gibi, genellikle gerçekçi düzeydeki daha yüksek bonus ödemeleriyle performansa daha fazla bağlı sözleşmeler alıyor.

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Kane gerçekten 31 milyon eurodan fazla kazanacaksa yakında yapılacak sözleşme uzatma görüşmelerinde Michael Olise ne kadar isteyebilir? Üstelik sportif açıdan Kane'e yakın düzeyde görülen ve tüm büyük kulüpler tarafından yakından takip edilen Olise'nin, Capology'ye göre şu anda karşılaştırmalı olarak mütevazı sayılabilecek 13,5 milyon euro temel maaş aldığı belirtiliyor. Dolayısıyla yakında yeni bir rekor sözleşme gelebilir.

Capology'ye göre Avrupa'nın en çok kazanan 10 oyuncusu

Sıra İsim Kulüp Yıllık temel maaş 1. Erling Haaland Manchester City 32,27 milyon € 2. Kylian Mbappé Real Madrid 31,25 milyon € 2. Vinícius Júnior Real Madrid 31,25 milyon € 4. Rodri FC Barcelona 27,08 milyon € 5. Harry Kane Bayern Münih 25,00 milyon € (sözleşme uzatılmadan önce) 6. Lamine Yamal FC Barcelona 22,92 milyon € 7. Jamal Musiala Bayern Münih 22,83 milyon € 8. Virgil van Dijk FC Liverpool 21,51 milyon € 8. Enzo Fernández Manchester City 21,51 milyon € 10. Jude Bellingham Real Madrid 20,83 milyon €

Kaynak: Capology