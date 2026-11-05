Harry Kane'in Bayern Münih tarihinin en yüksek ücretli sözleşmesine imza attığı ve artık Avrupa'nın en çok kazanan futbolcusu olduğu söyleniyor. Peki bundan sonra maaşı gerçekte ne kadar olacak? Profesyonel futbolcuların akıl almaz maaşlarına ilişkin tahminler nasıl ortaya çıkıyor?

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Harry Kane'in Bayern Münih ile sözleşmesini 2029'a kadar uzatmasının ardından temel maaş bakımından Avrupa'nın en çok kazanan oyuncusu olduğu öne sürülüyor. Bayern Münih'in rekor transferinin (2023'te Tottenham Hotspur'a ödenen 95 milyon avro bonservis bedeli) ayrıca kulüp tarihindeki en büyük sözleşmeye imza attığı belirtiliyor.

Haberi, güçlü bağlantılarıyla tanınan ve sansasyonel habercilik yapmayan The Athletic muhabiri David Ornstein aktardı. Yine son derece güvenilir bir yayın olan kicker de Kane'in bundan böyle Almanya'nın rekor şampiyonunda "olağanüstü yüksek bir yıllık ücret" alacağını yazdı.

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen, Kane'in sözleşmeyi imzalaması vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında, uzatma için mali açıdan "kendilerini zorlamak" zorunda kaldıklarını ancak "sınırlarını sonuna kadar zorlamadıklarını" söyledi. Dreesen, "Bu, bizim için elbette büyük bir oyuncuya verilen büyük bir sözleşme. Bu da yerinde" dedi. Kane'in "son üç yılda aldığı her kuruşu hak ettiğini gösterdiğini, geleceğe bakarken de aynı görüşte olduklarını" belirtti.

Şimdiye kadar Avrupa'nın en çok kazanan oyuncusu kim olarak görülüyordu?

Peki Kane'in yıllık maaşı gerçekte ne kadar? Bayern Münih'in 33 yaşındaki Ballon d’Or sahibine ne kadar para ödeyeceği söyleniyor? kicker'in tahmin ettiği gibi yaklaşık "30 milyon avro" mu? Yoksa daha da fazla mı? Bayern Münih, neredeyse tüm futbol kulüpleri gibi oyuncularına yaptığı maaş ödemelerini açıklamıyor. Yine de yaklaşık bir hesap yapmak mümkün.

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Şimdiye kadar Avrupa'nın en çok kazanan oyuncusu olarak eski Dortmundlu Erling Haaland görülüyordu. Manchester City forvetinin, 2025'te sözleşmesini dokuz yıl daha (!) uzatarak 2034'e kadar yenilemesinden bu yana Capology'ye göre haftalık 525.000 sterlin veya 621.000 avro temel maaş kazandığı belirtiliyor. Yıllık hesaplandığında bu tutar 27,3 milyon sterlin veya 32,2 milyon avro ediyor.

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Erling Haaland'ın Manchester City'deki maaşı ne kadar?

Capology, kendi açıklamasına göre dünya genelindeki futbolcu maaşlarını medya haberleri, içeriden edinilen bilgiler ve resmî açıklamalara dayanarak listeleyen çevrimiçi bir veri tabanı. Futbolcu maaşlarını karşılaştırma konusunda dünyadaki en kapsamlı platform olsa da rakamların gerçeği yansıtması şart değil. Capology ayrıca maaş tahminlerine ilişkin kendi müşteri örneklemlerinin genel olarak gerçek değerden yüzde 15'lik bir sapma aralığında kaldığını belirtiyor.

Benzer sonuçlara ulaşan ilgili İngiliz basınına bakmak da ilginç. Çoğu zaman iyi bilgi sahibi olan ancak sansasyonel haberciliğe de eğilimli Sun, Haaland'ın bonuslar hariç haftalık temel maaşının yine 525.000 sterlin olduğunu bildirdi. Güvenilir ve normalde iyi bilgi sahibi gazeteler The Guardian ve The Times ise daha temkinli davranarak haftalık brüt temel maaşının yaklaşık 500.000 sterlin olduğunu yazdı. Dolayısıyla daha temkinli tahmini esas alırsak Haaland'ın yıllık temel maaşı 26 milyon sterlin veya 31,17 milyon avro oluyor!

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Bu tutara işaret eden bir başka veri daha var: Ünlü isimlerin vergi ödemelerini her yıl listeleyen Sunday Times Tax List'e göre Haaland, geçen yıl toplam 17 milyon sterlin (20,38 milyon avro) vergi ödeyerek İngiltere'nin en büyük vergi mükellefleri arasında yer aldı. Bu hesaplamada gelir vergisinin yanı sıra temettü, sermaye kazancı ve kurumlar vergileri de dikkate alınıyor.

Sunday Times'ın Tax List'i de tahminlere dayanıyor. Ancak İngiliz gazeteci Robert Watts'ın yıllardır hazırladığı liste, örneğin Forbes'un dünyanın en zengin insanları listesi kadar saygın kabul ediliyor ve İngiltere'de hemen hemen bütün haber kuruluşları tarafından düzenli olarak haberleştiriliyor. Watts da Haaland için yıllık 26 milyon sterlinlik (yani 31,17 milyon avroluk) temel maaşı esas alıyor.

Getty Images

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Harry Kane şimdiye kadar Bayern Münih'in en çok kazanan oyuncusu bile değildi

Öyleyse Kane, Bayern Münih'te artık garanti olarak 31 milyon avrodan fazla mı kazanacak?

Bunu hayal etmek bir bakıma zor, çünkü tutar akıl almaz derecede yüksek görünüyor. Gerçi bu miktar bile dünyanın en çok kazanan oyuncusunun aldığı söylenen paranın yanında devede kulak kalıyor: Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'da 208 milyon avro temel maaş aldığı belirtiliyor. Ancak Suudi petrol dolarları bambaşka bir düzeyde.

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Tekrar Kane'e dönersek: Sky'ın transfer uzmanı Florian Plettenberg de daha temkinli bir ifadeyle Kane'in bundan böyle "en az 25 milyon avro" kazanacağını yazıyor.

Bu, Kane'in şu anda kazandığı miktardan çok da fazla değil. Şimdiye kadar temel maaşının 25 milyon avro olduğu söyleniyordu.

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Ancak maaşında, hem de kayda değer bir artış olacağına işaret eden bir durum var: Kane, toplam kazanç bakımından Bayern Münih'in en çok kazanan oyuncusu bile değildi! Şubat 2025'teki sözleşme uzatmasının ardından bu oyuncunun, en azından bonuslar dâhil edildiğinde, Jamal Musiala olduğu belirtiliyor. Buna göre Musiala o tarihten bu yana yılda 22,5 milyon avro temel maaş alıyor (yani Kane'in şimdiye kadar aldığından daha az). Ancak Musiala'nın bonuslarla birlikte son dönemdeki kazancının 35,2 milyon avroya ulaştığı söyleniyor.

Capology'ye göre Avrupa'da toplam kazanç bakımından Musiala'yı yalnızca Kylian Mbappe (Real Madrid), Haaland ve Vinicius Junior (Real Madrid) geride bırakmış olabilir! Musiala, dünya genelinde şimdiye kadar yedinci sırada yer alıyor. Peki ya Kane? Capology'ye göre 31,2 milyon avro kazandığı belirtilen Kane, böylece dünyanın en yüksek maliyetli 12. oyuncusu olacaktı.

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Şurası açık: Bayern Münih'in en çok kazanan oyuncusu olmayı hak eden biri varsa o da Ballon d’Or sahibi Harry Kane.

Harry Kane bu kadar kazanacaksa Michael Olise, Bayern Münih'ten ne kadar isteyebilecek?

Bir başka gerçek de şu: Bayern Münih görünüşe göre maaşların giderek yükseldiği bir döngünün içinde kalmaya devam ediyor. Oysa Almanya'nın rekor şampiyonu yıllardır maaş giderlerini acilen düşürmek istiyor. Sportif direktör Max Eberl, bu konuda geçmişte denetim kurulunun eleştirilerine maruz kaldı. Kendi sözleşmesinin uzatılması da müzakerelerde zayıf olduğu iddiası (ya da algısı) nedeniyle uzun süre belirsiz kaldı.

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Dediğimiz gibi, Kane gibi dünya çapında bir futbolcunun maaşının artırılması için elbette gerekçeler var. Dreesen de basın toplantısında Kane'in Ballon d'Or'u kazanmasıyla Bayern Münih'e yönelik ilginin "inanılmaz ölçüde arttığını" söyledi. Bunun sponsorlar ve potansiyel ortaklarla yapılan görüşmelere de yardımcı olduğunu belirtti.

Ancak Kane 33 yaşında ve Bayern, sözleşmenin bir yıldan fazla uzatılması yönündeki isteğini zaten kabul etti. Normalde 30 yaşın üzerindeki oyuncuların sözleşmeleri yalnızca birer yıl uzatılıyor. Ayrıca ileri yaştaki oyunculara, tıpkı çok genç oyunculara olduğu gibi, genellikle performansa daha fazla bağlı, gerçekçi düzeyde daha yüksek bonus ödemeleri içeren sözleşmeler veriliyor.

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Kane gerçekten 31 milyon avrodan fazla kazanacaksa yakında başlayacak sözleşme uzatma görüşmelerinde Michael Olise, Bayern Münih'ten ne kadar talep edebilecek? Üstelik sportif açıdan Kane'e yakın düzeyde görülen ve bütün büyük kulüplerin yakından takip ettiği Olise'nin, Capology'ye göre şu anda kıyasla mütevazı sayılabilecek 13,5 milyon avro temel maaş aldığı belirtiliyor. Dolayısıyla yakında yeni bir rekor sözleşme gelebilir.

Capology'ye göre Avrupa'nın en çok kazanan 10 oyuncusu

Sıra İsim Kulüp Yıllık temel maaş 1. Erling Haaland Manchester City 32,27 milyon € 2. Kylian Mbappé Real Madrid 31,25 milyon € 2. Vinícius Júnior Real Madrid 31,25 milyon € 4. Rodri Barcelona 27,08 milyon € 5. Harry Kane Bayern Münih 25,00 milyon € (sözleşme uzatılmadan önce) 6. Lamine Yamal Barcelona 22,92 milyon € 7. Jamal Musiala Bayern Münih 22,83 milyon € 8. Virgil van Dijk Liverpool 21,51 milyon € 8. Enzo Fernández Manchester City 21,51 milyon € 10. Jude Bellingham Real Madrid 20,83 milyon €

Kaynak: Capology