Harry Kane, Bayern Münih'in cumartesi günü Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından kendi performansını açık sözlülükle değerlendirdi. İngiltere kaptanı, Allianz Arena'da ezeli rakipleriyle oynadıkları heyecan dolu Der Klassiker'de Bavyera devinin beraberliğe razı olmasıyla hayal kırıklığı yaratan bir akşam geçirdi.

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Kane, Klassiker'deki hayal kırıklığını değerlendirdi

Kane, Bayern Münih'in Dortmund ile berabere kalmasının ardından yaşadığı hayal kırıklığını gizlemedi ve Bundesliga lideri için bu karşılaşmayı “tuhaf bir gece” olarak nitelendirdi. Golcü oyuncu, maçın uzun bölümlerinde yalnız kaldı ve Dortmund'un son bölümde toparlanarak beraberliği elde ettiği karşılaşmada skora her zamanki gibi etki edemedi. Almanya'ya geldiğinden beri müthiş bir form yakalayan eski Tottenham oyuncusu için bu, nadir görülen kötü bir gündü.

33 yaşındaki oyuncu, maç boyunca önüne gelen birkaç yarım fırsata rağmen gol atamamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadı. Kane, maç sonrası karma alanda Bulinews'e şunları söyledi: “Bugün muhtemelen ne benim ne de takımın en iyi performansıydı ama hayat böyle. Bu, forvet ve futbolcu olmanın bir parçası. Bugün bir saat daha oynasam da top filelerle buluşmayacaktı. Bazen bunu kabullenmek gerekiyor.”

Bayern Münih'te sakatlık endişeleri artıyor

Sonucun ötesinde, fiziksel mücadelenin yaşandığı maçta birkaç oyuncunun darbe almış görünmesinin ardından kadronun sağlık durumu teknik heyetin başlıca endişelerinden biri olmaya devam ediyor. Bayern Münih zaten çok sayıda sakat oyuncuyla uğraşıyordu ve Dortmund maçının sertliği bu listeye yeni isimler eklemiş olabilir. Kane, takım arkadaşlarının fiziksel durumuyla ilgili karamsar havaya dikkat çekti.

İngiliz oyuncu, “Her açıdan tuhaf bir geceydi. Sakatlıkların durumuna bakmamız gerekiyor. Birkaçının durumu pek iyi görünmüyordu,” dedi. Önlerindeki yoğun fikstürde önemli oyuncuların kaybı, Bayern Münih'in bu sezon birden fazla kulvarda mücadele etme hedefi açısından belirleyici olabilir.

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Kaptan, yoğun fikstürde kadro derinliğinin önemini vurguladı

Kane, kış aylarındaki yoğun maç takvimine dikkat çekerek takımının tüm kulvarlarda kupa mücadelesini sürdürebilmesi için kadro rotasyonunun şart olduğunu söyledi. Takvim sıkışırken ve kritik maçlar peş peşe gelirken İngiltere kaptanı, kadro derinliğinin sezonlarını belirleyeceğini açıkça dile getirdi.

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Kane, “Sezonun, önümüzde çok fazla maçın olduğu bir dönemindeyiz. Kadroyu sık sık kullanmayı düşünmeliyiz ve bunu yapacağımıza şüphe yok,” dedi.

Odak Atletico Madrid maçına çevrildi

Lig maçında yaşanan bu olumsuzluğa rağmen Kane, dikkatini hızla sıradaki mücadeleye çevirdi. Bayern Münih, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşmak için İspanya'nın başkentine gidecek. Bu maç, geride kalan karşılaşmanın etkisinden hemen çıkmayı gerektiriyor. Golcü oyuncu, zorlu Metropolitano Stadyumu deplasmanına fiziksel olarak hazır olduğunu vurguladı.

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“Atletico Madrid maçına hazır olacağım. Bu bizim için önemli bir maç. Deplasmanda gerçekten zorlu bir yere gidiyoruz, bu yüzden herkesin daha fazla sorumluluk alması gerekecek,” diyerek sözlerini tamamladı.