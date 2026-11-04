Harry Kane’in Şampiyonlar Ligi tarihine geçme hedefi salı gecesi yarım kaldı. Bayern Münih’in yıldızı, Cristiano Ronaldo’nun uzun süredir kırılamayan gol rekorunu egale edemedi. Avrupa kupalarında üst üste 10 maçta gol atarak Atletico Madrid karşılaşmasına çıkan İngiltere kaptanı, Allianz Arena’da fileleri havalandıramadı. Kısa süre önce ilk Ballon d’Or zaferini kutlayan forvet için bu, nadir yaşadığı bir hayal kırıklığı oldu.

Reklam

Bayern, Atletico'yu mağlup etti; gol serisi sona erdi

Bayern Münih, salı günü Atletico Madrid'i 2-0 mağlup ederek Lennart Karl ve Konrad Laimer'in golleriyle üç puanı aldı. Kane gol atamasa da Ballon d'Or ödülünün sahibi, Laimer'in skoru belirleyen ikinci golünün asistini yaparak maça etki etti.

Kane'in üst üste Şampiyonlar Ligi maçlarında gol atma serisi böylece 10 karşılaşmada kaldı. Üçüncü maç gününde Arsenal'a karşı penaltıdan gol atarak tüm zamanların rekoruna bir maç yaklaşmıştı ancak rekoru yakalayamadı.

Avrupa'da dikkat çekici bir seri

İngiliz futbolcunun olağanüstü gol serisi 2025-26 sezonunda, yedinci maç gününde Union Saint-Gilloise karşısında attığı iki golle başladı. Kane, ardından PSV Eindhoven'a da gol attı. Son 16 turunun İtalya'daki ilk maçında takım arkadaşları Atalanta'yı 6-1 mağlup ederken o karşılaşmayı yedek kulübesinden izledi.

Rövanşta ilk 11'e dönen eski Tottenham Hotspur forveti iki gol attı. Ardından Paris Saint-Germain, Bayern'i yarı finalde eleyene kadar çıktığı her Avrupa maçında gol buldu.

Reklam Reklam

Seri, bu sezon Bodo/Glimt, Viking FK ve Arsenal'a karşı attığı gollerle devam etti. Salı günü gol atamasa da bu seri, onun Avrupa'nın en etkili golcülerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Related Topics

Ronaldo'nun rekoru yerinde duruyor

Ronaldo'nun üst üste 11 Şampiyonlar Ligi maçında gol atma rekoru hâlâ geçerliliğini koruyor. Eski Real Madrid forvetinin 2017-18 sezonunda kırdığı rekorun başlangıcı, bir önceki sezonun finalinde Juventus'a attığı iki goldü.

Ronaldo, ardından altı grup maçının tamamında ve son 16 ile çeyrek final eşleşmelerinin her iki ayağında gol attı. Bu tarihi serinin yaşandığı sezonun sonunda Madrid, finalde Liverpool'u yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Reklam

Kane, üst üste gol attığı 10 maçla tüm zamanlar listesinde ikinci sırada. Dokuzar maçlık serilere imza atan Manchester United efsanesi Ruud van Nistelrooy ile eski Bayern yıldızı Robert Lewandowski'nin hemen önünde yer alıyor.

Şampiyonluk hedefine yeniden odaklanma zamanı

Bireysel rekor artık ulaşılmaz olduğuna göre Kane, tüm dikkatini Bayern'in Avrupa'daki şampiyonluk hasretine son vermeye çevirecek. Kısa süre önce Ballon d'Or'u kazanan forvetin Atletico karşısındaki asisti, gol atmadığında bile takımının hücum üretiminde kilit rol oynadığını gösterdi. Bayern, zorlu Avrupa fikstürünün kalan bölümüne ilerlerken bu etkileyici 2-0'lık galibiyetin üzerine koymalı.