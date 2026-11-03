Harry Kane, Bayern Münih ile yeni bir sözleşme imzalamak üzere olduğunu doğruladı. Resmî açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Kısa süre önce dünyanın en iyi oyuncusu seçilen İngiltere kaptanı, mevcut sözleşmesinin son dönemine girerken geleceğini Allianz Arena’ya bağlamaya hazır.

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Sözleşme uzatmada sona yaklaşılıyor

33 yaşındaki golcü, 2023'te Tottenham'dan transfer olduğunda imzaladığı dört yıllık ilk sözleşmesinin sonuna yaklaşıyor. 73 gol attığı, iki yerel kupa kazandığı ve İngiltere ile Dünya Kupası'nı üçüncü bitirdiği olağanüstü sezonun ardından Bayern, Kane'i uzun yıllar takımda tutmak istiyor.

Ballon d'Or'u yeni kazanan Kane, sözleşme uzatmanın artık yalnızca küçük hukuki ayrıntıların çözülmesine bağlı olduğunu doğruladı. Kritik Avrupa maçı öncesinde konuşan golcü, görüşmelerin kısa sürede sonuçlanacağından emin olduğunu söyledi.

Kane birkaç gün içinde açıklama bekliyor

Salı günü Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde basının karşısına çıkan İngiltere kaptanı, geleceği hakkında oldukça olumlu bir gelişme paylaştı. Kane, “Bence artık haftalardan ziyade günler söz konusu. Bu hafta sonu ve bugün de iyi görüşmeler yaptık,” dedi.

“Sürekli sona yaklaştığımızı söylediğimi biliyorum ama artık gerçekten çok yakınız. Her sözleşmede ayrıntılar vardır. Önemli konuların çoğunu çözdük ve sonuçlarından memnunuz, ancak her sözleşmede avukatların sonunda görüşüp çözmesi gereken pek çok küçük ayrıntı bulunur.

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“Kısacası, bence haftalar değil, günler kaldı. Duyduğuma göre görüşmeler bugün de iyi geçmiş. Umarım önümüzdeki birkaç gün içinde bir açıklama yapabilecek duruma geliriz.”

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Bayern çalkantılı bir dönemden geçiyor

Sözleşme görüşmelerinin dışında Bayern, karmaşık bir dönemden geçiyor. Kane, geçtiğimiz günlerde Ballon d'Or'u kazandıktan sonra Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldıkları maçta penaltı kaçırdı. Takım ayrıca iyileşme sürecindeki teknik direktör Vincent Kompany'nin yokluğu ve Ismael Saibari ile Serge Gnabry'nin ciddi sakatlıklarıyla mücadele ediyor.

Kane, “İnişli çıkışlı bir dönem oldu. Her türlü duyguyu yaşadık,” dedi. “Ballon d'Or'u kazanmak benim için harika bir andı ama sakatlıklar ve Joshua Kimmich'in durumu da vardı [sezonun başlarında]... Bunlar zor anlardı. Bunlarla başa çıkabilmek gerekiyor, spor bizi bir araya getiriyor. Önemli oyuncularımız ve teknik direktörümüz aramızda yok ama bu fırsatı değerlendirip neler yapabileceklerini gösterebilecek başka isimler var.”

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Bireysel ödüllerine rağmen golcü, takım başarısına öncelik veriyor. “Bir sonraki Ballon d'Or'u Şampiyonlar Ligi zaferiyle değişirdim sanırım. Hepimizin bu sporu yapma nedeni, takım olarak mücadele etmek,” dedi. “Elbette Ballon d'Or'u kazanmak hayatımın en güzel anlarından biriydi ama Bayern ile kazanmak kesinlikle inanılmaz bir duygu olurdu.

“Hepimiz Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmak ve takım olarak bu büyük başarıyı elde etmek istiyoruz. Şu anda ikisini de kazanma şansım hâlâ var.”

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Şampiyonlar Ligi'nde kritik sınav

Yardımcı antrenör Aaron Danks, sakatlıkların etkilediği Bayern'in Atletico karşısında başında olacak. Michael Olise ve Manuel Neuer'in oynayıp oynayamayacağı ise son kontrollerin ardından belli olacak. Bayern'in Arsenal ile son maçında 2-2 berabere kalmasının ardından Avrupa sıralamasında 14. sırada, Atletico'nun ise 16. sırada olması, karşılaşmanın önemini artırıyor.

Üst üste iyi sonuçlar almanın önemini bilen Kane, takımına birlik çağrısı yaptı. “Önümüzdeki iki maçı, yarın akşamki karşılaşmayı ve ardından ikinci millî araya girmeden önce Bundesliga'da oynayacağımız maçı kazanabilirsek çok iyi bir konumda olacağız,” dedi. “Umarım sonrasında birkaç oyuncumuz da geri döner. O zamana kadar birlik içinde kalmalı ve yaptığımız şeyleri sürdürmeliyiz.”