Bayern Münih, deplasmanda SV Elversberg'i 1-2 mağlup etti. Alman rekortmen şampiyon, lige yeni yükselen rakibi karşısında çok zorlandı ancak galibiyeti sonunda koparmayı başardı. Harry Kane galibiyet golünü atarken, bu gol aynı zamanda Bayern formasıyla kaydettiği 99. gol oldu.

Gelsenkirchen'de Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Bayern'in kendini affettirebilmesi için galibiyete ihtiyacı vardı. Vincent Kompany'nin ekibi hafta içinde ise Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt'i 5-0 gibi net bir skorla geçmişti.

Elversberg maçın başında iki kez gole çok yaklaştı. İlkinde Kim Min-Jae bir ortayı talihsiz şekilde yön değiştirince Kompany'nin öğrencileri ucuz kurtuldu. Birkaç dakika sonra ise Cole Campbell'ın ortası Noah Darvich için biraz fazla sert kaldı.

Yine de öne geçen taraf Bayern oldu. Saibari rakibinin üzerine gidip yerden bir orta çıkardı, ancak topu herkes ıskaladı. Arka direkte Lennart Karl ise bu ortayı gole çevirmeyi başardı.

Devre arasından önce Bayern bir kez daha şanslıydı, çünkü bir an için Campbell'ın Elversberg'e Bayern karşısında beraberliği getirdiği düşünüldü. Jonas Urbig ile karşı karşıya kaldığında topu ağlara gönderdi, ancak gol pozisyonun başlangıcındaki ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Bir saatlik bölüm geride kalırken ev sahibi ekip, oyuna sonradan giren Maurice Krattenmacher'in müthiş golüyle eşitliği sağladı. Lasse Günther'in dikkat dağıtan koşusu sayesinde kanat oyuncusu ceza sahasının kenarından şut açısını buldu. Harika bir falsolu vuruşla Urbig'i çaresiz bıraktı ve topu uzak köşedeki doksana gönderdi: 1-1.

Kompany hemen dört oyuncu birden değiştirerek Alphonso Davies, Luis Díaz, Jamal Musiala ve Joshua Kimmich'i sahaya sürdü. On dakika sonra Bayern kusursuz yanıtı verdi. Kane neredeyse hiç alan bulamadı ama dönerek yine de çok sert vurdu ve yakın köşedeki doksanı buldu. İngiliz oyuncu için bu gol sezonun ilk Bundesliga golü olurken, Bayern Münih formasıyla da 99. golü anlamına geliyordu.

Bu kez der Rekordmeister üstünlüğünü korumayı başardı ve böylece Schalke ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından yeni bir puan kaybını önledi. Bavyera ekibi bu galibiyetle Augsburg ile paylaştığı üçüncü sıraya yükseldi.