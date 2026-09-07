33 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı formasıyla 73 gol attı. Bu tek başına bile olağanüstü bir sayı, tarihi bağlamda ise daha da dikkat çekici; çünkü bu rakam yalnızca bir kez aşıldı: Messi, 2011/2012 sezonunda Barcelona ve Arjantin adına 82 kez ağları havalandırdı.

Son yirmi yılın diğer küresel futbol ikonu CR7 de yine 2011/12 sezonunda Real Madrid ve Portekiz için 69 gol kaydetti.

Kane, TNT Sports'a verdiği röportajda, "Messi ve Ronaldo'yu izleyerek büyüdüm, onların resmen domine ettiği o dönemi yaşayarak" dedi. "Her zaman bu sayıların tamamen akıl almaz olduğunu düşünürdüm ki zaten öyleler. Onlar bizim neslimizin ve muhtemelen tüm zamanların en büyük iki oyuncusu. 73 gol benim için de oldukça etkileyici."

Kane, hâlâ bu oyuncularla aynı cümlede anılmasına inanmakta zorlandığını kabul etti.

Kane, röportaj sırasında kendisine dinletilen son İngiliz Ballon d'Or kazananı Michael Owen'ın sözlerine de aynı alçakgönüllülükle karşılık verdi. Liverpool efsanesi Owen, Kane'in "küçük ve özel kulübümüze katılmasını" umduğunu söyledi.

Getty Images

Harry Kane: "Çok değil, kısa süre önce ben de bir taraftardım"

Kane, geçen sezonla ve Owen gibi bir oyuncudan takdir görmekle "son derece gurur duyduğunu" söyledi. "Michael'ı daha önce oynarken izledim ve büyük bir İngiltere taraftarıydım. Bu beni gururlandırıyor" dedi.

33 yaşında olan santrfor, şu anda kariyerinin zirvesinde bulunuyor. 2023 yazında Tottenham Hotspur'dan Bayern Münih'e transfer olmasıyla birlikte hiç kupa kazanamamış olma imajını geride bıraktı ve oyununu bir kez daha geliştirdi.

Kane, "Çok değil, kısa süre önce profesyonel olmak isteyen o taraftar bendim" dedi, "ve şimdi buradayım, ödüller kazanıyorum; Ballon d'Or için de durum aynı."

Getty Images

Harry Kane, Bayern'le de tek başına da unvanlar kazanıyor

Kane, Münih'e geldiğinden bu yana iki kez Almanya şampiyonluğu ve bir kez Almanya Kupası kazandı; ayrıca 2024 ve 2026'da Avrupa'nın en golcü oyuncusu olarak Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Ekim ayı sonunda verilecek dünyanın en iyi futbolcusu ödülü ise kişisel bir taçlandırma olur.

Kane, adaylar arasında yer almaktan dolayı sadece "mutlu" olduğunu söylerken, "Elbette artık bu benim elimde değil, seçmenlerin ve buna karar verenlerin elinde" ifadelerini kullandı.

Salı günü, yılın dünya erkek futbolcusu ve dünya kadın futbolcusu ödülü için 30'ar aday açıklanacak. Ayrıca yılın kadın/erkek teknik direktörü ve kadın/erkek kaleci kategorilerindeki adaylar da belli olacak.

Ödül, 70. yılı vesilesiyle 2026'da ilk kez Paris'te değil, Londra'da verilecek. Erkeklerde Kane'in yanı sıra özellikle Kylian Mbappe, dünya şampiyonu Rodri ve Lionel Messi favoriler arasında gösteriliyor.