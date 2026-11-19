Bayern Münih’te gollerini sıralayan Ballon d’Or ödüllü Harry Kane, rekorlar kırdı. Dietmar Hamann, İngiliz yıldızın Allianz Arena’da bir “efsane” olmak için ne başarması gerektiğini GOAL’e anlattı. Golcü oyuncu, sözleşmesini 2029 yazına kadar uzatarak bu statüye ulaşmak için önünde hâlâ zaman olduğunu gösterdi.

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Bayern’de kupa laneti sona erdi

Kane’in önceki sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecekti. Bu da Almanya’da geçirdiği dört yılın ardından yeni bir maceraya atılıp atılmayacağı sorusunu gündeme getirmişti. Bavyera’da, çok konuşulan kupa laneti çoktan sona erdi.

Tottenham’da somut başarıya ulaşamayan Kane, büyük kupalar kazanmak için Münih’e taşındı. Bundesliga şampiyonluğunu iki kez yaşadı ve yerel kupada da zafere ulaştı.

2025-26 sezonunda kulüp ve millî takım formasıyla attığı 73 gol, ona ‘gezegenin en iyi oyuncusu’ unvanını getirdi. En prestijli Altın Top ödülü de Kane’e verildi.

Bavyera’da yeni sözleşme imzalandı

Premier League’e dönüş veya ileride NFL’e geçme ihtimali öncesinde MLS’e transfer söylentileri gündemdeyken Kane, başka bir hayalin peşinden gitmek yerine Bayern’le yeni bir sözleşme imzaladı.

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Bayern formasıyla 162 maçta 156 golü bulunan Kane, Bundesliga’daki üç sezonunun tamamını gol kralı olarak tamamladı. Ayrıca iki kez Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

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Performansı ve takıma katkısıyla taraftarların gözdesi hâline gelen Kane, bir kulüp simgesi sayılabilir mi ? Karl-Heinz Rummenigge, Gerd Muller, Lothar Matthaus, Franz Beckenbauer ve Oliver Kahn şu anda bu statüye sahip isimler arasında.

Kane nasıl Bayern efsanesi olur?

Kane’in adını bu seçkin listeye nasıl yazdırabileceği ve bunun için Avrupa’da başarıya ihtiyaç duyup duymayacağı sorulan eski Bayern orta saha oyuncusu Hamann, Lottoland Live Casino iş birliği kapsamında GOAL’e konuştu: “Bence Şampiyonlar Ligi’ni kazanması gerekiyor.

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“Elbette Bayern Münih’te bu ödülü kazanan üçüncü oyuncu olarak tarihe geçecek çünkü Franz Beckenbauer ve Karl-Heinz Rummenigge yıllar önce Ballon d’Or’u kazanmıştı. İnsanlar onu her zaman hatırlayacak çünkü bir Bayern Münih oyuncusunun kulüpte oynarken Ballon d’Or’u kazanması sanırım 30 ya da 40 yıldır gerçekleşmemişti.

“Önümüzdeki 10 ya da 20 yılda Ballon d’Or kazanan bir oyuncunun Bayern Münih’te oynamaması da oldukça olası. İnsanlar onu bu yüzden hatırlayacak.

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“Ama Bayern Münih tarihine kulüp efsanesi olarak geçmek istiyorsanız bence Şampiyonlar Ligi’ni kazanmanız gerekiyor. Son iki yılda elbette iki iyi fırsat yakaladılar. Kane de gençleşmiyor. Muhtemelen bir veya iki şansı daha var. Umarım bunu başarır.”

Altın Top’tan bu yana kulüp formasıyla gol yok

2026 Ballon d’Or töreni 26 Ekim’de Londra’da düzenlendi. Kane o gece büyük ödülü kazandı ve son UEFA Uluslar Ligi maçlarında İngiltere formasıyla yeniden goller attı. Hırvatistan ve İspanya’ya karşı penaltıları gole çevirerek İngiltere formasıyla gol sayısını 93’e çıkardı; ayrıca millî takım tarihinde en fazla forma giyen oyuncu oldu .

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Ancak Altın Top’u kazandığından beri Bayern formasıyla gol atamadı ve kulüp düzeyinde dört maçlık nadir görülen bir gol hasreti yaşadı. 33 yaşındaki oyuncuya bir lanet bulaşıp bulaşmadığı şakayla karışık sorulan Hamann, “Bu ödülü kazanıp lanetlenen başka oyuncular oldu mu, emin değilim!” dedi.

“Bence Ballon d’Or’u kazanıp sonraki dört maçta gol atmamayı, Ballon d’Or’u kazanmayıp sonraki dört maçın her birinde hat-trick yapmaya tercih ederdi. Buna bir form düşüklüğü demem. Fırsatlar yakaladı. Sanırım birkaç kez direğe takıldı. Yeniden gol atacaktır. Ballon d’Or’un onu bu kadar etkilediğini düşünmüyorum.”

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Bayern’in maçları: Lig ve Avrupa mücadelesi

Bu sezon Bundesliga’da oynadığı dokuz maçta yenilmeyen ve Klassiker rakibi Borussia Dortmund’la birlikte zirveyi paylaşan Bayern, cuma günü Köln’ü ağırlayacak.

Bu sezon Bundesliga’da dört gol atan Kane, Köln karşısında yeniden gol bulmak istiyor. İngiliz golcü, 25 Kasım’da Ligue 1 ekibi Lille’e karşı Şampiyonlar Ligi’ne dönüşüne de hazırlanıyor.