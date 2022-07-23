Harry Kane, Bayern Münih'e mi transfer oluyor? Nagelsmann: "Bundesliga'da çok gol atması mümkün"

Tottenham'ın yıldızının adı haftalardır Alman devi ile anılırken Julian Nagelsmann iddialara yanıt veriyor.

Harry Kane, Bayern Münih haberlerinde Robert Lewandowski'nin yerini alabilecek isim olarak yazılıyor ancak Nagelsmann bu konuda bir sorun olduğunu söylüyor.

Polonyalı yıldızın takımdan ayrılarak Barcelona'ya imza atmasının ardından Alman ekibinin golcü arayışları hız kazandı.

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, son zamanlarda kulüple ilişkilendirilen Harry Kane transferinin ihtimali hakkında yorum yaptı.

Nagelsmann ne söyledi?

Cuma günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Nagelsmann, 28 yaşındaki oyuncunun transferinin maliyetine dikkat çekti:

"Harry Kane çok pahalı. Sorun bu. Harika bir oyuncu ve en iyi forvetlerden biri."

"Bundesliga'da çok gol atması mümkün. Ancak fiyatını tam bilmesem de şu anda bizim için zor olur."

Harry Kane'nin Tottenham ile sözleşmesi 2024 Haziran'a kadar devam ediyor.

Oliver Kahn ne söylemişti?

Geçtiğimiz günlerde Sport Bild'e konuşan Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn ise olası Harry Kane transferi hakkında şunları söylemişti:

"Tottenham ile sözleşmesi var. Elbette o üst düzey bir forvet ama her şey gelecek hayalleri."

"Şimdi bu sezon için kadroyu bir araya toplamaya çalışmalı ve neler olacağına baklamalıyız."

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