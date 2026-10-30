Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, çarşamba gecesi Magdeburg karşısında alınan 6-1'lik Almanya Kupası galibiyetinde yedek kulübesinde kalmasının nedeninin aşırı kutlamalar değil, önceden planlanmış bir dinlenme olduğunu açıkladı. Pazartesi akşamı Londra'da Ballon d'Or ödülünü kazanan 33 yaşındaki İngiltere kaptanı, hafta ortasındaki maçı oyuna girmeden yedek kulübesinden izledi.

Reklam

Londra'daki galanın ardından önceden kararlaştırılan mola

Kane, Bayern Münih teknik ekibinin hafta içi dinlenmesi için pazartesi günkü törenden önce plan yaptığını doğruladı. Pazartesi günkü törende Real Madrid forveti Kylian Mbappe ile Barcelona kanat oyuncusu Lamine Yamal'ı geride bırakarak 2001'de Michael Owen'dan bu yana ödülü kazanan ilk İngiliz oldu. Gerekmesi hâlinde forma giymeye hazır olsa da deneyimli golcü dinlendirildi; Michael Olise iki gol attı. Böylece Kane, yorucu geçen birkaç günün ardından toparlanma fırsatı buldu.

Duygusal yorgunluk hafta içi molasını gerekli kıldı

TNT Sports'un aktardığı açıklamasında Kane, kadroda yer almamasının nedenini şöyle anlattı: “Çok da fazla eğlenmedim! Oynayabilirdim ama açıkçası Danksy [Bayern Münih yardımcı antrenörü Aaron Danks] benimle konuştu ve Ballon d'Or'dan önce bile, son altı hafta kadar sürede çok maç oynadığım için bu maçta beni dinlendirmeyi düşündüklerini söyledi.

“Her şey yolunda gitti, maça başlayan arkadaşlar çok iyi oynadı. Maçın bir anında beni oyuna almayı düşünüyordu ama dördüncü golü atıp maçı bitirdik. Sonuçta dinlenmemin önemli olduğunu düşünüyorum. Pazartesi günü yaşadığım büyük mutluluğun ardından duygusal açıdan yoğun günler geçirdim.

“Şimdi cumartesi günü de önemli bir maçımız var [Bundesliga'da Borussia Dortmund'a karşı]. Yarın antrenman yapacağım ve o maça hazır olacağım.”

Reklam Reklam

Teknik direktöre vekâlet eden Danks'ten mütevazı vatandaşı Kane'e övgü

Pazartesi günkü töreni değerlendiren Kane sözlerini şöyle sürdürdü: “Çılgın bir hafta. Pazartesi gecesi inanılmazdı. Bir futbol maçına ya da benzer bir şeye kıyasla çok farklı duygular ve elbette büyük bir heyecan vardı. Uzun süre bekledim ve kazanırsam nasıl olacağını hayal etmeye çalıştım. Ama dürüst olmak gerekirse gerçekten çok özeldi. Arkadaşlarımdan, ailemden ve taraftarlardan gördüğüm destek, gelen mesajlar ve sosyal medyadaki tebrikler beni çok duygulandırdı. Törenin ardından güzel bir gece geçirdim, yakınlarımla kutladım, sonra da hemen işime döndüm. Şimdi bütün bunları sindirmeye çalışıyorum.”

Related Topics

Öte yandan, teknik direktör Vincent Kompany hastalığından kurtulana kadar görevine vekâlet eden Bayern Münih yardımcı antrenörü Danks, vatandaşı Kane'i övdü: “Onunla yakın çalışıp ne kadar emek verdiğini görmek ve bu ana ulaşmak için nasıl bir yolculuktan geçtiğini bilmek, onun adına beni gerçekten çok ama çok mutlu ediyor.

“Bir İngiliz olarak onunla gerçekten gurur duyuyorum. İngiliz futbolcuların ve antrenörlerin güçlü bir destekçisiyim; neler yapabileceklerini göstermelerini istiyorum. Bu yüzden Harry'nin bu ödülü İngiltere'ye getirmesinin, onun için büyük bir takdir olduğunu düşünüyorum. Harry'nin artık tamamen bir sonraki golüne, performanslarına ve maçlarına odaklanacağını biliyorum. Onu bu seviyeye taşıyan profesyonel ve mütevazı yaklaşımına hemen geri dönecektir.”

Reklam

Dinlenen golcü Dortmund maçına odaklandı

Çarşamba günkü farklı kupa galibiyetini kenardan izleyerek dinlenen Kane, Bayern Münih'in bu hafta sonu Bundesliga şampiyonluğunu koruma mücadelesine devam edeceği maçta ilk 11'e dönecek. Bayern Münih, cumartesi akşamı ezeli rakibi Borussia Dortmund'la oynayacağı kritik Klassiker karşılaşmasında ülke içindeki maçlarda sergilediği bol gollü performansı sürdürmek istiyor. Hafta içi molasının ardından dinlenmiş olarak sahaya çıkacak yeni Ballon d'Or sahibi, yeteneklerini sergilemek için ideal bir fırsat yakalayacak.