Harry Kane, Ballon d'Or töreninden saatler sonra: Şampiyonluğu hâlâ hazmedemiyorum

Bayern Münih'in yıldızı İngiliz Harry Kane, doğduğu şehir Londra'da olağanüstü bir gece yaşadı; Altın Top ödülüne layık görülerek futbol kariyerinin zirvesine ulaştı ve Bavyera kulübüne ve Alman futboluna büyük bir moral desteği verdi. Bu, Alman devinin koridorlarında uzun süredir beklenen bir başarı oldu.

Tören sona erdikten sonra Kane, İngiltere'nin başkentindeki "Palladium" tiyatrosunun önünde tüm dikkatleri üzerine çekti; kamera flaşları ve kutlama tezahüratları arasında Altın Top'u havaya kaldırdı; hem de futbol serüveninin başladığı Walthamstow bölgesinden yalnızca birkaç mil uzakta.

Kane, ertesi günün sabahında "Sky Sport Almanya" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Gerçekten bir rüya gibi hissettiriyor ve hâlâ olan biten her şeyi sindirmeye çalışıyorum."

33 yaşındaki Bayern forveti, kendisini "olağanüstü bir oyuncu" olarak tanımlayan Prens William ve eşi Kate'ten gelen bir mesajın da aralarında bulunduğu geniş çaplı övgüler eşliğinde, şimdiye dek kariyerinin zirvesine ulaştı.

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İngiliz "Daily Mail" gazetesi, Kane'in bu ödülü kazanmasının, yeteneğini geliştirmek için elinden gelen her şeyi yaparak nihayet emeğinin meyvelerini toplayan ve profesyonelliğin anlamını cisimleştiren bir oyuncunun zaferini temsil ettiğini değerlendirdi.

Allianz Arena altın rengine büründü: Kutlama Münih'e uzandı

Bu başarının yankıları İngiltere ile sınırlı kalmadı; Münih'teki Allianz Arena, yıldızını kutlamak için altın rengiyle aydınlandı. Benzer bir manzara New York'taki Empire State binasında da tekrarlandı.

Kane, ödül gecesinin ardından Londra'da bir gece kulübünde arkadaşları ve ailesiyle kutlama yaptı; ardından Bayern'deki yükümlülüklerine yeniden başlamak üzere salı günü Münih'e döndü.

Kane, çarşamba günü Almanya Kupası'nda Magdeburg karşısında, ardından cumartesi günü Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Alman klasikosunda kulüp taraftarlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bayern, kulüp ve Alman futbolu için özel bir anlam taşıyan bu anda yıldızının başarısını taraftarları önünde kutlamayı amaçlıyor.

45 yıl sonra: Altın Top Bayern'e geri döndü

Karl-Heinz Rummenigge'nin ödülü kazanmasının ardından, Bayern Münih'ten bir başka oyuncunun Altın Top zirvesine çıkması 45 yıl sürdü.

Kane'in bu başarısı, Bavyera takımı Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamış olmasına rağmen, bir Dünya Kupası'nın düzenlendiği bir yılda geldi ve kulübün futbolun en üst düzey bireysel ödülleri için yarışacak bir oyuncu çıkarabilme gücünü teyit etti.

Rummenigge, Kane'in bu ödülü kazanmasının, Altın Top'a giden yolun hâlâ Bayern Münih ve Alman futbolundan geçtiğini kanıtladığını söylerken, sportif direktör Max Eberl kulübü "dünya standardındaki oyuncular için bir platform" olarak nitelendirdi.