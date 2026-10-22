Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, pazartesi akşamı Londra'da düzenlenecek görkemli töreni beklerken Ballon d'Or kararını önceden öğrenmeyi tercih edeceğini itiraf etti. Golcü İngiltere kaptanı, bahis şirketlerinin güncel oranlarına göre favori olmasına rağmen bu prestijli bireysel ödülü kazanıp kazanmadığını hâlâ bilmiyor.

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Forvet, tarihe geçebileceği bireysel ödülün sonucunu bekliyor

Kane, oylamanın sonucunu önceden öğrenmeyi umsa da Birleşik Krallık saatiyle 20.00'de başlayacak gala öncesinde sakin kalmaya çalışıyor. 33 yaşındaki oyuncu, geçen sezon kulüp formasıyla 51 maçta 61 gol atıp Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldikten sonra 2001'deki Michael Owen'dan bu yana ödülü kazanan ilk İngiliz olabilir. Ancak 30 kişilik aday listesinde Barcelona'nın yeteneği Lamine Yamal ve Inter Miami forveti Lionel Messi de yer alıyor.

Kane, Avrupa'daki gol serisini sürdürüyor

IMAGO

Golcü oyuncu, çarşamba günü Arsenal ile 2-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında Alphonso Davies'e asist yapıp bir penaltıyı gole çevirerek ödül için iddiasını güçlendirdi ve bu sezon 11 maçtaki gol sayısını 10'a çıkardı. Üst üste 10. Avrupa maçında gol atması, onu Cristiano Ronaldo'nun elindeki turnuva rekorunun bir maç gerisine taşıdı.

Maçın ardından gazetecilere konuşan Kane, şunları söyledi: "Tüm büyük isimlerin orada olmasını istiyorlar. Sonucu önceden bilmezlerse töreni daha fazla kişi izleyecek, bu yüzden onları anlayabiliyorum. Kendi açımdan, elbette sonucu öğrenip bütün gece beklemek zorunda kalmamayı çok isterdim. Ama bu onların kararı, benim elimden bir şey gelmez. Törenin tadını çıkarmalı ve fazla strese girmemeye çalışmalıyız."

Kaptan, bitmek bilmeyen söylentilere kulak asmıyor

Organizatör France Football, kazananlara önceden haber verilmesini durdurmak için 2024'te kurallarını değiştirdi. Buna rağmen aynı yıl Vinicius Junior'ın ödülü Rodri'ye kaptırmasının ardından bir sızıntı, Real Madrid'in töreni boykot etmesine yol açtı.

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Söylentilere kulak asmamaya ilişkin Kane, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu düşünmemeye çalışıyorum. Elbette düşünmemek zor. Sürekli söylentiler çıkıyor ve onlardan uzak durmaya çalışıyorsunuz. Bugün önemli maçlarımız var ve pazartesi günkü etkinlikten önce pazar günü de önemli bir maçımız olduğunu biliyorum. Bu yüzden odağım orada. Elbette pazartesi gecesinin tadını mümkün olduğunca çıkarmaya çalışacağım. Büyük bir etkinlik olacak, bekleyip göreceğiz."

Görkemli galadan önce lig sınavı

IMAGO

Kane, pazartesi günkü ödül töreni için İngiltere'nin başkentine uçmadan önce Bayern'in Bundesliga'daki liderliğini pazar günü üçüncü sıradaki Freiburg karşısında korumasına yardım etmeli. Alman şampiyonu, Avrupa serüvenine beklentilerin altında bir başlangıç yaptıktan sonra ligde güçlü bir performansa ihtiyaç duyuyor. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında aldığı bir galibiyet ve iki beraberlik, Bayern'i puan tablosunda 14. sırada bıraktı.