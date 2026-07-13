Harry Kane, Arjantin maçı öncesinde: “Dünya Kupası’nı kazanmak için oynuyoruz… Tuchal’ı eğlendirmek için değil”

İngiltere milli takımının kaptanı ve golcüsü Harry Kane, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç’i uzatmalarda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından, teknik direktör Thomas Tuchel ile orta saha oyuncusu Jude Bellingham arasındaki anlaşmazlık hakkında konuştu.

Kane, Bellingham'ın bundan memnun olmasa da teknik direktörünün tutumuna anlayış gösterdi. Turnuva başlangıcından bu yana "Üç Aslanlar"ın sergilediği sağlam duruşun ardından, Norveç karşısında zorlu bir mücadele sonucu yarı finale yükseldikten sonra takımın performansı bir miktar dalgalanma gösterdi.

Endişenin kaynağı, Tuchel’in takımın performansına yönelttiği eleştirilerdi. Tuchel, milli takımının “şanslı olduğunu” kabul ederek, performansı “kaos ve aşırı temkinlilikle karakterize edildiğini, gerekli hız ve etkinliğin eksik olduğunu” belirtti.

Buna karşılık, maçın iki golünü atan Real Madrid yıldızı Jude Bellingham ise şöyle yanıt verdi: “Belki de teknik direktör, bu tür koşullarda ve Haaland, Odegaard, Nosa ve Sorloth gibi oyuncular karşısında oynamanın ne kadar zor olduğunu fark etmiyor.”

Bellingham sözlerine şöyle devam etti: “Onlarla karşılaşmak hiç de kolay değil. Olumlu bir atmosfer yaratmaya çalıştık ve buna devam etmeliyiz. Her maçta topu bin kez paslayarak kazanamazsınız. Bazen yolunuz düzgün olmasa bile nasıl galip geleceğinizi bilmelisiniz; bu gece biz de bunu yaptık.”

Son 24 saat boyunca bu tartışma, İngiliz medyasında gündemin merkezinde yer aldı ve Pazar günü düzenlenen basın toplantısında Harry Kane’e bu konu hakkında bir soru yöneltildi.

Bayern Münih’in forveti tartışmayı alevlendirmek istemese de, teknik direktörün bakış açısını anladığını ima ederek şöyle dedi: “Thomas Tuchel antrenmanlarda bizi izlediğinde, uyumumuzu ve potansiyelimizi gördüğünde – özellikle sahip olduğumuz kadro, hücum gücümüz, bireysel ve teknik becerilerimiz göz önüne alındığında – elimizden gelenin en iyisini görmek istemesi gayet doğal.”

Kane, Çarşamba günü saat 21.00’de şampiyon Arjantin ile oynanacak yarı final maçı öncesinde tam konsantrasyonun gerekliliğini vurgulayarak şunları söyledi: “Dünyanın en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağız. Olumlu tarafı, yarı finale gelişimizle birlikte hâlâ gelişme alanımız olduğunu hissetmemiz; çok fazla endişelenmemiz gerektiğini sanmıyorum; çok iyi bir performans sergiliyoruz.”

İngiltere kaptanı, konuşmasının sonunda, tek dünya şampiyonluğunu kazanmasının üzerinden 60 yıl geçen İngiliz taraftarların, Arjantin karşısında estetik bir performans sergilemese bile şampiyonluğa ulaşılmasından memnun olacağını vurguladı.