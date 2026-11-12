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İngiltere, Harry Kane'in rekor kırdığı maçta Hırvatistan'ı mağlup etti. Thomas Tuchel'in ekibi, Wembley'de konuk takımı 2-1 yendi. İspanya ise Çekya'yı 2-0 mağlup etti. Böylece dünya şampiyonu, Uluslar Ligi C Grubu'nda liderliğini korudu. İngiltere, üç puan geriden takip ediyor.

İngiltere - Hırvatistan 2-1

Wembley'deki maç öncesinde Harry Kane için bir kutlama düzenlendi. Ballon d'Or'u yeni kazanan futbolcu, perşembe akşamı 126. kez millî formayı giyerek İngiltere'nin en çok millî maça çıkan oyuncusu oldu.

Konuk ekibin maça güçlü başlamasına rağmen İngiltere, 24. dakikada öne geçti. Josko Gvardiol'un kanattan gelen ortayı kötü uzaklaştırmasının ardından Morgan Rogers topu ağlara gönderdi.

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Hırvatistan'ın kullandığı kornerde Jarrell Quansah, topu Jordan Pickford'a geri göndermek istedi ancak pası kısa düştü. Peter Sucic de yakın mesafeden topu ağlara dokundu: 1-1.

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Skor tabelasındaki eşitlik uzun sürmedi. 1-1'in hemen ardından diğer tarafta kullanılan kornerde Quansah yerde kaldı ve İngiltere penaltı kazandı.

Kane, her zamanki gibi hata yapmadı ve rekor maçında İngiltere'yi Hırvatistan karşısında yeniden öne geçirdi: 2-1. Son bölümde Ante Budimir iki net fırsatı değerlendiremeyince İngiltere mağlubiyetten kurtuldu.

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Çekya - İspanya 0-2

İspanya, ilk yarıda penaltıdan öne geçti. Alex Baena, penaltı noktasından hata yapmadı: 0-1.

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İkinci yarıda İspanya farkı ikiye çıkaracak gibi oldu. Jeremy Pino, kaleci Unai Simon'un uzun topunu güzel bir vuruşla bitirdi ancak ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

Son bölümde ev sahibi ekip kırmızı kart gördükten sonra İspanya skoru 0-2'ye getirdi. Marc Pubil, topu rakip yarı sahada kazanıp köşeye gönderdi.