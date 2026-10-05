Florian Plettenberg ve Fabrizio Romano'nun da aralarında bulunduğu kaynakların aktardığına göre Harry Kane, Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmaya çok yakın. Tarafların görüşmelerde bir dönüm noktasına ulaştığı belirtiliyor.

Kane'in mevcut sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor, bu nedenle Bayern için zaman daralmaya başlamıştı. Bu arada, Kane'i 2029 ortasına kadar Alman rekortmenine bağlayacak yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı öne sürülüyor.

Plettenberg'e göre Kane için uzatma kararı “her zaman planın bir parçasıydı”. Golcü oyuncu Münih'te son derece mutlu ve bu ayın sonunda verilecek Ballon d'Or ödülü için en güçlü favorilerden biri olarak görülüyor.

Kane, şu ana kadar Bayern formasıyla 154 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 152 gol attı. Ayrıca 34 asist yaptı.

Kane'in geleceği son aylarda yoğun şekilde spekülasyon konusu olmuştu. İngiliz oyuncu için olası adreslerden biri olarak FC Barcelona'nın adı geçerken, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal de ciddi ilgi göstermişti.

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Kane, ağustos ayında İngiltere'ye dönme isteğinin azaldığını bizzat dile getirmişti. Tecrübeli santrfor, kendi ifadelerine göre Münih'te kendisini son derece iyi hissediyor ve şimdi Bayern ile yeni bir sözleşmeyle bu sözlerini pekiştirmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Henüz resmi bir doğrulama yapılmış değil, ancak Romano bunun kısa süre içinde geleceğini düşünüyor. Şu anda son detaylar netleştiriliyor.