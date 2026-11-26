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Ballon d'Or sahibi, Kölnlü futbolcuyla girdiği mücadelenin ardından aylarca sahalardan uzak kalacak.

Harry Kane'e müdahalesinin ağır sonuçlar doğurmasının ardından Bundesliga ekibi 1. FC Köln'ün oyuncusu Joel Schmied özür diledi. Blick'e konuşan Schmied, Bayern Münih'in yıldızına "Instagram'dan yazdığını" söyledi: "Bu mesajı muhtemelen hiç görmeyecek olsa da Harry için çok üzgünüm. Bunda benim bir suçum olmasa da." Schmied, Kane'e "üzgün olduğunu" mutlaka iletmek istediğini belirtti.

Schmied, geçen cuma Münih'te oynanan maçta (1-1) savunma yapmaya çalışırken İngiltere Milli Takımı kaptanının sol ayağına müdahalede bulunmuştu. Oyundan alınan Kane'in sindezmoz bağında yırtık oluştu ve yıldız oyuncu birkaç ay sahalardan uzak kalacak.

Schmied: "Bu, iki oyuncunun aynı anda topa vurduğu bir pozisyon ya da faul değildi"

Schmied'e göre bu, "sahada ciddi görünmeyen bir pozisyondu". Kane'le temasını "çok hafif" hissettiğini söyledi. Schmied, "Harry de faul beklemedi" diyerek şöyle devam etti: "Bu yüzden oyundan alınmak zorunda kalmasına daha da şaşırdım. Bu, rakibin canının yandığını hemen anlayacağınız türden, iki oyuncunun aynı anda topa vurduğu bir pozisyon ya da faul değildi. Talihsiz bir olaydı."

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Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen ise bunun "tamamen gereksiz bir hareket" olduğunu söylemişti. Schmied, buna karşılık "suçlamalar ve savunmalarla karşılıklı atışmaya" girmek istemediğini belirterek şunları söyledi: "Bazı tepkiler beni şaşırttı. Ama böylesine büyük bir kulüpte baskının ne kadar yüksek olduğunu da görüyorsunuz. Üstelik sakatlanan kişi Avrupa'nın en iyi oyuncusu."