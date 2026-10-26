Harry Kane, 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanarak İngiliz futbolunun 25 yıllık hasretine son verdi ve resmen dünyanın en iyi futbolcusu seçildi. Bayern Münih'in forveti, kulüp ve millî takım düzeyinde gol yollarında benzeri görülmemiş bir üstünlük kurduğu yılın ardından üst düzey rakiplerini geride bıraktı.

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İngiliz futbolu için tarihî bir gece

Kane'in Londra'da yıldızların katıldığı törende yeni Ballon d'Or kazananı olarak resmen açıklanmasıyla İngiltere'nin bekleyişi sonunda sona erdi. Golcü forvet, futbolun en prestijli bireysel ödülünü almak üzere sahneye çıkarken salonda “Harry! Harry! Harry!” tezahüratları yankılandı. Kane, bu ödülü kazanarak Michael Owen'ın 2001'deki başarısından bu yana dünyanın en iyisi seçilen ilk İngiliz oldu ve İngiltere millî takımı tarihine önemli bir kilometre taşı ekledi.

Memleketi Londra'da izleyicilere seslenen duygusal Kane, bu takdire duyduğu minnettarlığı dile getirdi. İngiltere kaptanı, ödül konuşmasında “Neredeyse söyleyecek söz bulamıyorum,” dedi. “Burada, Londra'da olmak bu anı daha da özel kıldı. Bu akşam benim için iyiye işaret oldu. Bana oy veren herkese teşekkür ederim. Bu yıl karar vermenin zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu akşam salonda dünya çapında oyuncular var. Bu akşam ödül kazanan ve aday gösterilen herkesi tebrik ederim. Kararlılık ve sıkı çalışmayla neler başarılabileceğini etkileyici biçimde gösterdiler.”

Kulüp ve millî takımda eşi görülmemiş rakamlar

Kane'in zaferi, gezegenin en bitirici golcüsü konumunu pekiştirdiği, bireysel açıdan gerçekten baş döndürücü bir sezonun ardından geldi. Forvet, 2025-26 sezonunda kulüp ve millî takım düzeyindeki tüm müsabakalarda 73 gol attı. Almanya'daki istikrarı da efsanevi düzeydeydi: Kane, 2023'te Bayern Münih'e katılmasından bu yana yalnızca 158 maçta 156 gol kaydetti. Bu gol ortalaması sayesinde sadece üç sezonda Bayern Münih tarihinin en golcü oyuncuları listesinde yedinci sıraya yükseldi.

Üstünlüğü, üst üste üç yıl Bundesliga gol krallığına ulaştığı ligle sınırlı kalmadı. Kane, uluslararası arenada İngiltere'yi 1966'dan bu yana en başarılı Dünya Kupası serüvenine taşıdı. İngiltere, üçüncülük maçını kazanarak bronz madalya elde etti. Turnuvayı en çok gol atan beşinci oyuncu olarak tamamlayan kaptan, baskının en yüksek olduğu anlarda da etkili olabildiğini gösterdi. Bu başarıları sayesinde gecenin erken saatlerinde Yılın Erkek Forveti seçilmesi de ana ödülün habercisi oldu.





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Başarının ardındaki sır

İki ödül kazanmasını değerlendiren Kane, övgüyü hemen takım arkadaşlarına ve ailesine yöneltti. Gerd Muller Kupası'nı alırken “Herkese teşekkür ederim. Öncelikle Ballon d'Or'a ve France football'a teşekkür ederim,” dedi. “Geçen yıl benim için inanılmazdı. Bununla son derece gurur duyuyorum. Hiç şüphesiz geçirdiğim en iyi sezondu. Bu kadar gol atmak tamamen bir takım çalışmasının ürünü. Etrafımda beni mütevazı tutan ve ayaklarımın yere basmasını sağlayan harika bir ekip var. Eşim Kate, bunu birlikte yaşıyoruz. Sen olmadan bunun mümkün olmayacağını biliyorum.”

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33 yaşındaki oyuncunun başarısı, Premier League'den ayrılmasından bu yana geçirdiği dönüşümün de bir göstergesi. Kane, 2025-26 sezonunda Avrupa'daki kulüp müsabakalarının toplamında en çok gol atan oyuncu olsa da oyunu artık yalnızca bitiricilikten çok daha fazlasını kapsıyor. En son oynanan sezonu öncelikli olarak değerlendirmeleri istenen jüri üyelerinin, Bayern Münih ve İngiltere adına ortaya koyduğu toplam etkinin eşsiz olduğu görüşünde birleştiği açık. Kutlamalar sürerken Kane, kariyeri boyunca bir gün kazanacağına işaret ettiği bireysel ödüle sonunda kavuşarak futbolun zirvesinde tek başına duruyor.

Yıldız oyuncudan kendisine destek olanlara teşekkür

İngiltere'nin kilit oyuncusu, Tottenham altyapısından dünya futbolunun zirvesine uzanan yolculuğunda kendisine destek olanların başarısındaki payını hemen teslim etti. Takım arkadaşlarından içtenlikle söz ederek şunları söyledi: “Bu kadar gol atmak tamamen bir takım çalışmasının ürünü. Etrafımda beni mütevazı tutan ve ayaklarımın yere basmasını sağlayan harika bir ekip var. Eşim Kate, bunu birlikte yaşıyoruz. Sen olmadan bunun mümkün olmayacağını biliyorum.”

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Kane, son bir duygusal anda anne babasına ve çocuklarına seslenerek ailesinin yıllar boyunca yaptığı fedakârlıkları dile getirdi. Küçük çocuklarına da esprili bir mesaj gönderdi: “Evde beni izleyen çocuklarım, yatma vaktiniz geçti!”

Forvet, duygusal teşekkür konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çok teşekkür ederim. Bana ne kadar destek verdiğinizi biliyorum. Hepimiz bu duyguları birlikte yaşıyoruz. Saha dışında verdiğiniz desteğin sahada performans göstermemi ve elimden gelenin en iyisini yapmamı ne kadar kolaylaştırdığını biliyorum. Kardeşim Charlie, daha dün bahçede top oynuyormuşuz gibi geliyor. Futbola kendimizi vermiştik, futbola delicesine düşkündük. Futbol yeteneğimi bana senin verdiğini söylediğini biliyorum, bunun için teşekkür ederim.”

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Sözlerini şöyle tamamladı: “Anne, baba, ne büyük bir an. Bunca yıl boyunca yaptığınız fedakârlıklar ve bana verdiğiniz destek... Beni antrenmanlara götürmeniz, maçlarımı izlemeye gelmeniz. Nerede olursa olsun, bugün bile yanımdasınız. Bana kazandırdığınız tüm bu özellikler, başarılı olmamı ve bu akşam burada bulunmamı sağladı.”