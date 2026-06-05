Almanya milli takımı, Dünya Kupası öncesinde ciddi bir darbe aldı. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Cuma günü Lennart Karl’ın antrenman sırasında sakatlandığını açıkladı. Bayern Münih’in 18 yaşındaki forveti, muayene için hemen hastaneye kaldırıldı.

Nagelsmann, "Durum iyi görünmüyor" dedi. "Hastaneye gitti ve taramalar yapılacak. Teşhisi beklememiz ve Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi yoksa yedek bir oyuncu çağırmamız mı gerekeceğini görmemiz gerekiyor."

Sky Sport'tan Florian Plettenberg'e göre, şu anda Dünya Kupası'ndan çekilme ihtimali göz ardı edilemez. Önümüzdeki saatlerde Bayern Münih'in genç yeteneğinin sakatlığının ciddiyeti hakkında daha fazla bilgi netleşecek.

Karl'ın yokluğu Almanya için büyük bir darbe olur. Forvet, hazırlık maçlarında büyük bir etki yarattı ve Nagelsmann'ın kadrosunda ilk 11'de yer almak için ciddi bir aday haline geldi.

Karl, forvetin arkasındaki pozisyonlar için iyi bir aday gibi görünüyor. Yıldız oyuncular Florian Wirtz ve Jamal Musiala, üç hücum pozisyonundan ikisinde yerlerini neredeyse garantilemişken, üçüncü pozisyon için rekabet hâlâ devam ediyor.

Nagelsmann, daha önce çok yönlü forvet hakkında övgü dolu sözler sarf etmişti ve ona göre Karl birçok pozisyonda oynayabilir. Geçen hafta Karl, Finlandiya ile oynanan hazırlık maçında (4-0 galibiyet) sağ kanatta ilk 11'de yer aldı; 73. dakikada k