Newcastle United orta saha oyuncusu Sean Steur, cumartesi günü Fulham ile 1-1 berabere kaldıkları Premier League maçında nadir bulduğu bir ilk 11 şansı yakaladı. Teknik direktörü Matthias Jaissle'a göre 18 yaşındaki yetenek harika bir maç çıkardı. Ancak Alman çalıştırıcı, Steur gibi genç oyuncuların neden genellikle istedikleri kadar süre alamadıklarına da işaret etti.

Steur, yazın Ajax'tan transfer olduğundan bu yana Newcastle formasıyla 11 maça çıktı. Genç oyuncu, Liverpool (23 Ağustos), Hull City (19 Eylül) ve İngiltere Lig Kupası'nda West Bromwich Albion (26 Ağustos) karşısında ilk 11'de yer aldı. Bu hafta sonu Fulham karşısında ise dördüncü kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Jaissle, cumartesi günü bitime 15 dakika kala Steur'u oyundan aldı. Genç millî oyuncu, The Chronicle'a göre "en iyi oyunculardan biriydi", ancak fiziksel sorunları nedeniyle yerini Matías Fernández-Pardo'ya bırakmak zorunda kaldı. Steur, Fulham orta saha oyuncusu Sander Berge ile girdiği sert mücadelenin ardından yere kötü düştü.

Jaissle maçın ardından, sorunların ilk bakışta ciddi görünmediğini doğruladı. Teknik direktör, Steur, Aladji Bamba (20) ve Bazoumana Touré (20) gibi fiziksel açıdan daha kırılgan genç oyunculara yüksek tempolu Premier League'de fazla süre verme konusundaki çekincelerini geçmişte defalarca dile getirmişti.

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Jaissle, maçın ardından Steur hakkında şunları söyledi: "Bence iyi, durumu yerinde. Fiziksel durumunun henüz tam olarak istenen seviyede olmadığını hissetti. Bunu daha önce de söyledim. Genç bir oyuncuyla sözleşme imzaladığınızda bu normaldir. Buna alışması gerekiyor ama harika bir iş çıkardı."

Newcastle son dönemde düşüş yaşıyor. Fulham deplasmanındaki beraberlikten önce Everton'a Premier League ve İngiltere Lig Kupası'nda üst üste yenildi. Bundan önce The Magpies, Crystal Palace'ı yenmişti. Ancak daha önceki dönemde Aston Villa ve Coventry City, şu anda Premier League'de 11. sırada bulunan Newcastle'a üstün gelmişti.

Bu düşüşten çıkmaya çalışan Jaissle, sağlık cephesinden iyi haberler aldı. Lewis Miley, Fernández-Pardo ve Toni Livramento sakatlıklarını atlattı ve yeniden forma giyebilecek durumda. Miley ile Fernández-Pardo, Fulham karşısında ikinci yarıda sahalara döndü. Newcastle, millî maç arasının ardından Premier League'e lider Arsenal'ı ağırlayacağı maçla devam edecek.