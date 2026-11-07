Borussia Dortmund, cumartesi günü kendi sahası Signal Iduna Park’ta SV Elversberg’i mağlup etti. Joey Veerman’ın mükemmel oyunu ve Félix Nmecha’nın iki golünün katkısıyla Niko Kovac’ın ekibi 2-1 kazandı. Dortmund, puanını 21’e yükselterek aynı saatlerde FSV Mainz 05’i mağlup eden lider Bayern Münih’le puanlarını eşitledi.

Kovac, Veerman’a ilk 11’de yer verdi. Hollandalı oyuncu orta sahada Jobe Bellingham ve Nmecha ile birlikte görev yaptı. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Serhou Guirassy’nin yokluğunda, eski PSV’li Fábio Silva kendini santrforda gösterme fırsatı buldu.

İlk ciddi tehlikeyi de kısa sürede Silva yarattı. Elversberg kalecisi Nicolas Kristof’un kalesinden biraz fazla açıldığını gören Portekizli oyuncunun yaklaşık 40 metreden çektiği şut santimetrelerle dışarı çıktı. Oyunu kontrol eden Dortmund’da, paslarıyla çok iyi bir performans sergileyen Veerman’ın bunda büyük payı vardı.

İlk yarım saatin dolmasına az kala Veerman, adrese teslim bir pasla Dortmund’un az sayıdaki atağından birini başlattı. Eski PSV’li oyuncu, Daniel Svensson’a verdiği sert pasla savunmayı aştı. Pozisyonun sonunda Nmecha şutunu çekti ancak ne o ne de dönen topa vuran Fábio Silva bitiricilikte yeterince etkili olabildi.

İki takım da devre arasından önce sakatlık sorunları yaşadı. Carney Chukwuemeka, şüpheli hamstring sorunu nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. Svensson’ın sert müdahalesinin ardından ayak bileğinden sorun yaşayan Lukas Pinckert de oyuna devam edemedi. Kontraatak fırsatı kollayan Elversberg, özellikle Gregor Kobel’i geçemeyen Lukas Petkov ile tehlike yarattı.

İkinci yarının başlamasından 10 dakika sonra Veerman bir kez daha tehlikeli bir atağı başlattı ve bu kez gol geldi. Hollanda millî takım oyuncusu, kendi yarı sahasından Silva’ya kusursuz bir derin pas gönderdi. Topla dönerek Nmecha’yı bulan Silva’nın pasında orta saha oyuncusu, yaklaşık 18 metreden savunmanın arasından yakın köşeye vurdu: 1-0.

71. dakikada gelen 2-0’lık golde de Veerman’ın hücuma dönük oyunu belirleyiciydi. Derinlemesine pası yerine ulaşmadı ancak Dortmund, Mainz yarı sahasının ilerilerinde topu hızla geri kazandı. Maximilian Beier’in pasını alan Nmecha, uzaktan müthiş bir şutla topu ağlara gönderdi.

Yine de son bölümde heyecan arttı. Pinckert’in yerine oyuna giren Florian Le Joncour’un kafayla indirdiği topa Noel Futkeu, harika bir röveşatayla vurdu ve Bundesliga’daki ilk golünü attı. Elversberg, son dakikalarda 2-2’yi bulmak için tüm gücüyle yüklendi; Petkov, Raif Adam ve Felix Keidel ile birçok kez gole yaklaştı. Ancak Kobel ve Dortmund direndi.