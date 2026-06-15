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Jonathan van Haaster

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Harika: Japon taraftarlar, Hollanda milli takımıyla oynanan maçın ardından en iyi yanlarını gösterdiler

Dünya Kupası
Japonya
Hollanda

Japonya taraftarları, Hollanda ile oynanan Dünya Kupası maçının ardından (bir kez daha) en iyi yanlarını gösterdiler. Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından, çöplerini kendileri getirdikleri ve bu amaçla ayrılmış çöp torbalarına atmak için bolca zaman ayırdılar. Uluslararası alanda alışılmadık olan bu durum, medya tarafından büyük ilgi gördü.

Japon taraftarları, (futbol) maçlarının ardından çöplerini topladıklarıyla bilinirler; bu, diğer ülkelerin taraftarlarında genellikle neredeyse hiç görülmeyen bir durumdur. Ancak Japonlar için bu çok net bir konudur: stadyumdaki bölümlerini temiz bir şekilde bırakırlar.

Pazar akşamı Teksas, Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda da durum böyleydi. Daichi Kamada'nın son dakikada attığı golün ve değerli bir puanın getirdiği adrenalin yatıştıktan sonra taraftarlar işe koyuldu. Elinde çöp torbalarıyla eşyalarını düzgünce topladılar.

"Bu bizim kültürümüz," diyor bir Japon taraftar, olayı filme alan ve on binlerce beğeni toplayan FIFA'nın sosyal medya kanalına. "Her şeye saygı meselesi. Oyunculara, taraftarlara ve stadyuma saygı."

"Burada olmaktan onur duyuyoruz. Ortalığı dağıp öylece bırakmak istemiyoruz. Sanırım bunu yapmamızın sebebi bu," diyor taraftar, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle.

Dünya Kupası
Hollanda crest
Hollanda
NED
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İsveç
SWE
Dünya Kupası
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Tunus
TUN
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Japonya
JPN

Japon taraftarlar stadyuma kendileri çöp torbaları getiriyor, ancak bunları atmosfer yaratmak için de kullanıyor. Mavi çöp torbaları maç sırasında sallanarak atmosfer yaratmak için kullanılıyor ve maçtan sonra temizlik yapmak için kullanılıyor.

Görüntülerde, tekerlekli sandalyedeki bir adamın da katkıda bulunmaktan geri kalmadığı görülüyor. Japonlar tarafından normalde tertemiz bırakılacak bir sonraki stadyum, Monterrey'deki Estadio BBVA. Japonya, 21 Haziran'da burada Tunus ile karşılaşacak.

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