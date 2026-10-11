Bu, ders kitaplarına girecek türden bir kontratak oldu; o kadar güzeldi ki Jose Mourinho bile yedek oyuncusu Vinicius Junior’a sarılmak için köşe bayrağındaki sevinç yığınına doğru sprint attı. Vinicius, saha boyunca gelişen bir atağın orta sahadaki hazırlığında rol almış, ardından Jude Bellingham’ın pasında Real Madrid’i Villarreal karşısında 2-0 öne geçiren golü atmıştı (71.).

Ancak Brezilyalının son dönemdeki form düşüklüğünün ardından, bu sezon sadece bir gol atması ve milli maç arasından sonraki ilk maçta kulübede başlaması sonrası küçük bir masal gibi görünen şey, kısa süre sonra Vini Jr., Mourinho ve Real açısından bir kâbusa dönüştü.

Çünkü Bernabeu ve beyazlı oyuncular hâlâ kutlama yaparken, saha hakemi Isidro Diaz golü ve pozisyonun gelişimini kenardaki ekranda inceledi ve ardından Vinicius Junior’a kırmızı kartını çıkardı.

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Vinicius Junior kontratak sırasında Nathan Saliba’ya ne yaptı?

Cevap şu: Orta sahadaki koşu mücadelesinde, Brezilyalı oyuncu topu soldaki Bellingham’a aktardıktan sonra Villarreal’in Nathan Saliba’sıyla girdiği yarışta belirleyici avantajı, Kanadalı oyuncuyu saçlarından sert şekilde bir kez geriye çekerek sağladı. Saliba bunun ardından ritmini öylesine kaybetti ki Vini’yi artık takip edemedi.

Tek mantıklı sonuç şuydu: Real’in golünün iptali ve forvete şiddetli hareket ya da sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle kırmızı kart. Oyuncu ihraç kararına çok sert tepki verdi; önce tamamen şaşkındı, ardından öfkelendi. Antonio Rüdiger, Arda Güler’in de yardımıyla takım arkadaşını hakem Diaz’ın üzerine fazla gitmemesi için tutmak zorunda kaldı. Vinicius daha sonra Instagram’da, “Takımım ve taraftarlar için üzgünüm” diye yazdı.

Aurelien Tchouameni, “Hakemlerde ne oluyor bilmiyorum, bu kırmızı kartı anlamıyorum ama en önemli şey galibiyet” dedi. Teknik direktör Mourinho ise protesto amacıyla basın toplantısına dahi katılmadı; görünüşe göre ceza alma riskine girmemek için.

Real, eksik kalmasına rağmen üstünlüğünü korudu ve son şampiyon Barcelona’nın puan tablosunda daha da uzaklaşmasına izin vermedi. Barca, golcüsü Raphinha olmadan da Getafe’yi Anthony Gordon (2.), Gabriel Jesus (30.) ve Jules Kounde’nin (73.) golleriyle mağlup etti. Hansi Flick’in takımı, LaLiga’da 24 puanlık maksimum performansla Atletico Madrid’in beş, Real Madrid’in ise altı puan önünde lider durumda. Atletico Madrid, D. Alaves deplasmanında 2-1 kazandı.

Real ve Mourinho adına maçın kazandıran ismi yeni transfer Yan Diomande oldu. Eski Leipzigli oyuncu, Fede Valverde’nin hazırladığı pozisyonda Kraliyet Kulübü adına ilk golünü attı (63.). 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, Mourinho’nun ilk 11’inde Vinicius’un yerine görev yapmıştı.