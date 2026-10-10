Bu, tam anlamıyla derslik bir kontra ataktı; öylesine güzeldi ki Jose Mourinho bile köşe bayrağındaki sevinç yumağına doğru sprint atarak oyuna sonradan giren Vinicius Junior'a sarıldı. Brezilyalı oyuncu, tüm sahayı kat eden bir hücumu orta sahada şekillendirmiş ve sonunda Jude Bellingham'ın pasında Real Madrid'i Villarreal karşısında 2-0 öne geçiren golü atmıştı (71.).

Ancak Brezilyalının son dönemdeki formsuzluğunun ardından, bu sezon sadece bir gol atması ve milli maç arasından sonraki ilk karşılaşmada kulübede başlamasının ardından küçük bir masal gibi görünen şey, kısa süre sonra Vini Jr., Mourinho ve Real açısından bir kâbusa dönüştü.

Çünkü Bernabeu ve beyazlı oyuncular kutlama yapmayı sürdürürken, orta hakem Isidro Diaz golü ve pozisyonun gelişimini saha kenarındaki ekranda inceledi ve ardından Vinicius Junior'a kırmızı kartını çıkardı.

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Vinicius Junior, Nathan Saliba'ya kontratakta ne yaptı?

Cevap şu: Brezilyalı oyuncu, topu solda Bellingham'a aktardıktan sonra orta sahadaki koşu mücadelesinde Villarreal'in Nathan Saliba'sına karşı belirleyici avantajı, Kanadalı oyuncuyu saçlarından sert şekilde bir kez geriye çekerek sağladı. Saliba bunun ardından öylesine dengesini kaybetti ki artık Vini'yi takip edemedi.

Tek mantıklı sonuç şuydu: Real'in golünün iptali ve forvet için şiddetli hareket ya da sportmenlik dışı davranış nedeniyle kırmızı kart. Oyuncu oyundan atılmasına sert tepki verdi; önce tamamen şaşkına döndü, ardından öfkelendi. Antonio Rüdiger, Arda Güler'in de desteğiyle takım arkadaşını tutmak zorunda kaldı; böylece hakem Diaz'ın üzerine fazla gitmesini engelledi.

Real, eksik kalmasına rağmen üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu ve son şampiyon Barcelona'nın puan tablosunda daha da uzaklaşmasına izin vermedi. Barca, golcüsü Raphinha olmadan da Getafe'yi Anthony Gordon (2.), Gabriel Jesus (30.) ve Jules Kounde'nin (73.) golleriyle mağlup etti. Hansi Flick'in takımı, LaLiga'da 24 puanla Atletico Madrid'in (D. Alaves deplasmanında 2-1) beş, Real Madrid'in ise altı puan önünde lider durumda.

Real ve Mourinho adına maçın kahramanı yeni transfer Yan Diomande oldu. Eski Leipzigli oyuncu, Fede Valverde'nin hazırladığı pozisyonda Eflatun-Beyazlılar adına ilk golünü attı (63.). 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, Mourinho'nun ilk 11'inde Vinicius'un yerini almıştı.