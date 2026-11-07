İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Fulham'ın genç oyuncusu Josh King'i yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları için belirlediği 25 kişilik kadroya aldı. Hırvatistan ve İspanya ile karşılaşmaya hazırlanan İngiltere'de King, Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu Jobe Bellingham ile birlikte ilk kez resmî olarak A millî takıma çağrıldı.

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King, ilk kez İngiltere A Millî Takımı'na çağrıldı

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Hırvatistan ve İspanya'ya karşı oynanacak son UEFA Uluslar Ligi grup maçları için Fulham'ın orta saha oyuncusu Josh King'i ilk kez A Millî Takım kadrosuna çağırdı. 25 kişilik kadroda Jobe Bellingham da yer alırken iki oyuncu da 21 yaş altı takımından A Millî Takım'a yükseldi.

King, daha önce yaz aylarında Florida'da düzenlenen Dünya Kupası öncesi hazırlık kampında A Millî Takım'la çalışma fırsatı bulmuştu.

Tuchel, kısa millî maç döneminde esneklik sağlamak için 22 saha oyuncusu seçti.

Tuchel'den King'in karakterine ve çok yönlülüğüne övgü

Kadro açıklama basın toplantısında konuşan Tuchel, King'in kişiliğini överken Fulham'ın genç oyuncusuna yönelik taktik planlarını da anlattı.

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Tuchel, King'in seçilmesiyle ilgili olarak, “Gerçekten harika bir karaktere sahip. Bize biraz esneklik sağlıyor” dedi.

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Teknik direktör, “Antrenmanlarda esneklik sağlamak için 22 saha oyuncusu çağırmaya karar verdik. Bir bakıma antrenmanlardaki fazladan oyuncu o. Burada önemli olan tutumu ve kişiliği” diye ekledi.

King için mevki planı ve Palmer'ın kadroya alınmamasının nedeni

Tuchel, King'i nasıl kullanacağını açıklarken Chelsea'nin oyun kurucusu Cole Palmer'ın neden kadroda yer almadığına da değindi.

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Tuchel, “Sezon öncesinde antrenmanlarda bize bek olarak yardımcı oldu ama bunu tekrar yapmayacağız. Heyecan verici ve çok yönlü bir oyuncu” dedi.

Hücumcu orta saha seçeneklerine ilişkin olarak ise şunları ekledi: “Yeterince 10 numaramız var. Bir önceki kampta bulunan oyuncularla devam ediyoruz çünkü birlikte geçirdiğimiz iki buçuk haftadan memnunduk. Josh King kadrodaki yeni oyuncu ama onu iki kanatta da görmek istiyorum. Bir bakıma fazladan bir oyuncu ve dört pozisyonun tamamında oynayabilir.”

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İngiltere'nin hedefi Uluslar Ligi'nde çeyrek final

İngiltere, perşembe günü Wembley'de Hırvatistan'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başlamak üzere gelecek haftanın başında bir araya gelecek. Ardından 15 Kasım Pazar günü İspanya'yla karşılaşmak için Madrid'e gidecek.

C Grubu'nda ikinci sırada bulunan İngiltere'nin gelecek mart ayındaki Uluslar Ligi çeyrek finalinde yerini garantilemesi için Hırvatistan'a yenilmemesi yeterli.

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Tuchel'in takımı grubu lider bitirmeyi hedeflerken King de A Millî Takım'daki ilk maçına çıkmaya çalışacak.