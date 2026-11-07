King, ilk kez İngiltere A Millî Takımı'na çağrıldı
İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Hırvatistan ve İspanya'ya karşı oynanacak son UEFA Uluslar Ligi grup maçları için Fulham'ın orta saha oyuncusu Josh King'i ilk kez A Millî Takım kadrosuna çağırdı. 25 kişilik kadroda Jobe Bellingham da yer alırken iki oyuncu da 21 yaş altı takımından A Millî Takım'a yükseldi.
King, daha önce yaz aylarında Florida'da düzenlenen Dünya Kupası öncesi hazırlık kampında A Millî Takım'la çalışma fırsatı bulmuştu.
Tuchel, kısa millî maç döneminde esneklik sağlamak için 22 saha oyuncusu seçti.
Tuchel'den King'in karakterine ve çok yönlülüğüne övgü
Kadro açıklama basın toplantısında konuşan Tuchel, King'in kişiliğini överken Fulham'ın genç oyuncusuna yönelik taktik planlarını da anlattı.
Tuchel, King'in seçilmesiyle ilgili olarak, “Gerçekten harika bir karaktere sahip. Bize biraz esneklik sağlıyor” dedi.
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Teknik direktör, “Antrenmanlarda esneklik sağlamak için 22 saha oyuncusu çağırmaya karar verdik. Bir bakıma antrenmanlardaki fazladan oyuncu o. Burada önemli olan tutumu ve kişiliği” diye ekledi.
King için mevki planı ve Palmer'ın kadroya alınmamasının nedeni
Tuchel, King'i nasıl kullanacağını açıklarken Chelsea'nin oyun kurucusu Cole Palmer'ın neden kadroda yer almadığına da değindi.
Tuchel, “Sezon öncesinde antrenmanlarda bize bek olarak yardımcı oldu ama bunu tekrar yapmayacağız. Heyecan verici ve çok yönlü bir oyuncu” dedi.
Hücumcu orta saha seçeneklerine ilişkin olarak ise şunları ekledi: “Yeterince 10 numaramız var. Bir önceki kampta bulunan oyuncularla devam ediyoruz çünkü birlikte geçirdiğimiz iki buçuk haftadan memnunduk. Josh King kadrodaki yeni oyuncu ama onu iki kanatta da görmek istiyorum. Bir bakıma fazladan bir oyuncu ve dört pozisyonun tamamında oynayabilir.”
İngiltere'nin hedefi Uluslar Ligi'nde çeyrek final
İngiltere, perşembe günü Wembley'de Hırvatistan'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başlamak üzere gelecek haftanın başında bir araya gelecek. Ardından 15 Kasım Pazar günü İspanya'yla karşılaşmak için Madrid'e gidecek.
C Grubu'nda ikinci sırada bulunan İngiltere'nin gelecek mart ayındaki Uluslar Ligi çeyrek finalinde yerini garantilemesi için Hırvatistan'a yenilmemesi yeterli.
Tuchel'in takımı grubu lider bitirmeyi hedeflerken King de A Millî Takım'daki ilk maçına çıkmaya çalışacak.