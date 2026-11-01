Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, son Der Klassiker'de alışılmış savunma düzeninden uzaklaşarak Bayern Münih'i zorlayan önemli bir taktik sürprize imza attı. Dörtlü savunmaya dönme yönündeki cesur kararı, çekişmeli geçen maçın beraberlikle sonuçlanmasının ardından Dortmund kadrosunun deneyimli isimlerinden büyük övgü aldı.

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Kovac, Münih deplasmanı için dörtlü savunmaya geçti

Birçok kişiyi şaşırtan bir kararla Dortmund, Bayern karşısına son dönemde alışılmış hâle gelen savunma düzeninden vazgeçip dörtlü savunmayla çıktı. Bu taktik hamle sonuç verdi ve Dortmund, Allianz Arena'dan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Üstelik takım, Mart 2025'te RB Leipzig'e yenildiği maçtan bu yana ligde bu sistemi kullanmamıştı. Kovac aylar boyunca üçlü stoper hattı üzerinde çalışmıştı. Bu nedenle sezonun en büyük lig maçı için yaptığı ani değişiklik büyük bir riskti.

Değişikliğin etkisini sahadaki oyuncular da hemen hissetti; yeni dizilişin Bayern karşısında daha etkili mücadele etmelerini sağladığını düşündüler. Kaleci Gregor Kobel, Kicker'in aktardığına göre, „Niko, dörtlü savunmaya geçerek dahice bir hamle yaptı“ dedi. İsviçreli millî oyuncu, maçın önemini ve rakibin kalitesini göz önüne alarak teknik direktörünün kararına duyduğu hayranlığı dile getirdi ve hamleyi „çok cesur“ olarak nitelendirdi.

Allianz'daki başarılı sonucun öncesinde antrenman sıkıntıları vardı

İlginç olan, maç öncesinde yeni sistemin uygulanmasının hiç de sorunsuz gitmemesiydi. Waldemar Anton ile stoper ikilisi oluşturan Nico Schlotterbeck, maç başlamadan önce teknik direktörün planını tehlikeye atabilecek zorlu bir son provayı anlattı. Takımın son antrenmanı, beklenenden uzak ve uyumsuz bir çalışmaya dönüşmüş, maç öncesinde pek çok soru işareti bırakmıştı.

Savunmacı, „Teknik direktör bu konuda ne düşündüğümüzü bana ve Waldi'ye sordu. Takım dün bu plana bağlı kalmaya karar verdi. Son antrenman pek iyi geçmedi, bunu teknik direktöre sorabilirsiniz. Ama takım plana bağlı kaldı ve en önemli şey de bu“ diye açıkladı.

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Bayern maçı öncesinde taktiksel şüpheler geride bırakıldı

Kovac da bu anlatımı doğrulayarak kötü geçen bir son provanın çoğu zaman maçta daha iyi bir performansa yol açtığını söyledi. Hırvat teknik direktör, Bayern'in tekrarlanan oyun düzenlerine hazırlanmak için dörtlü savunma üzerinde çalıştıklarını ancak antrenmandaki uygulamadan tamamen memnun kalmadığını belirtti. Yine de oyuncularının millî takımlarında benzer sistemlerle edindikleri deneyimin, maç günü baskısıyla başa çıkmalarını sağlayacağına güvendi.

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Kovac, „Dün dörtlü savunmayı çalıştık ve belirli antrenmanları yaptık, çünkü bunlar burada Münih'te sürekli tekrarlanıyor. Tamamen memnun değildim ama genellikle son antrenman iyi geçmezse maç daha iyi olur. Bugün de öyle oldu. Çocukların millî takımlarında dörtlü savunmada oynadığını görebilirsiniz“ dedi.

Şampiyona saygı var, korku yok

Bu sonuç, son dönemde Allianz Arena'ya yaptığı ziyaretlerde istikrar sağlamakta sık sık zorlanan Dortmund'un kararlılığını ortaya koydu. Schlotterbeck, taktik ile zihniyetin bu maç için kusursuz biçimde bir araya geldiğini söyledi.

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Alman millî oyuncu, „Taktik, yoğunluk, gerekli saygı ama korku yoktu. Sonuç olarak bugün bunların hepsi iyi işledi. Bu yüzden bugün herkes övgüyü hak etti: teknik direktör de takım da“ ifadelerini kullandı.