"Harika, 5 Dünya Kupası kazandık": Brezilya taraftarları Arjantin'le dalga geçiyor

Nezaket sözlerini bir kenara bırakın; bu Brezilya taraftarları, en büyük rakiplerine küstahça bir mesaj gönderdi ve bu mesaj, neredeyse hiç tamamlamalarına gerek kalmadan kendiliğinden ortaya çıkan bir tarih dersi içeriyordu.

2026 Dünya Kupası'nda GOAL'un FanZone'una uğrayan bir grup Brezilyalı taraftara, Arjantin'e söylemek istedikleri bir şey olup olmadığı soruldu. Brezilyalı oldukları için, bu fırsatı kaçırmayıp, ince ve son derece sık kullanılan bir iğneleme yapmaktan kendilerini alamadılar.

'Büyük High Five'

GOAL muhabiri tarafından en eski rakiplerine iletmek üzere bir mesaj istenen taraftarların, esprinin özünü bulması uzun sürmedi.

"Arjantin'e kocaman bir high five, çünkü bizim beş Dünya Kupamız var, biliyor musun?" dedi bir taraftar, takip sorusu daha ağzından çıkmadan gülmeye başlamıştı bile.

Bu, on yıllardır bu rekabetin bir parçası olan türden bir iğneleme — istatistiklere dayalı, ciddi bir ifadeyle söylenmiş ve karşı çıkılması zor. Brezilya, 1958’deki ilk şampiyonluğundan 2002’deki beşincisine kadar armasına kazandığı beş yıldızla Dünya Kupası tarihinin en çok kupa kazanan ülkesi olmaya devam ediyor. Arjantin’in ise üç şampiyonluğu var; en sonuncusu, Lionel Messi’nin nihayet kupayı eline aldığı 2022’de Katar’da kazanıldı.

“Onlara Sorun”

Rakiplerinin tam olarak kaç şampiyonluğa sahip olduğu sorulduğunda, taraftarlar bunu biliyor gibi davranmadılar — ya da umursamadılar.

"Peki kaç şampiyonlukları var?" diye sordu muhabir.

"Bilmiyorum, onlara sorun," diye cevap geldi ve ardından kahkahalar yükseldi.

Bu neşeli bir diyalog, ancak şakanın ardındaki tarih gerçek. Brezilya ve Arjantin arasındaki rekabet, dünya futbolundaki en şiddetli rekabetlerden biridir ve her iki ülke de 2026 Dünya Kupası’na, kupalarını artırma konusunda ciddi niyetlerle gelmiştir.