Hargreaves: Sancho Manchester United ile Ballon d'Or'u kazanabilir

Jadon Sancho'nun Manchester United'a gelmesiyle büyük bir yıldız olacağını belirten Owen Hargreaves, genç oyuncuyu Ballon d'Or adayı olarak gösterdi.

'ın eski yıldızlarından Owen Hargreaves, Kırmızı Şeytanlar'a transferi gündemde olan Jadon Sancho hakkında konuştu.

BT Sport'a röportaj veren Owen Hargreaves, Sancho'un gelecekte büyük bir yıldız olacağını ve Ballon d'Or'u kazanabileceğini söyledi.

ve altyapılarında forma giyen Jadon Sancho, daha fazla oynamak için 'un yolunu tutmuştu. 20 yaşındaki yıldız adayı Dortmund formasını giydiği 91 maçta 31 gol atmayı başardı.

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Daha fazla takım

Hargreaves, eski takımının bir gün tekrar şampiyonluğa oynayacağını söylerken, "United'ın olağanüstü iyi bir genç oyuncu grubu var. Açıkçası, ve Manchester City Premier Lig'deki herkesten uzaklaştı, ancak United hala şampiyonluğa oynayabilecek kapasitede bir takım. İşler döngü halinde ilerliyor. Manchester United geri gelecek ve Jadon gibi bir oyuncu da buna yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sancho'nun avantajlarından birinin de Manchester'ı tanıması olduğunu belirten Hargreaves, "Sancho'nun çok maliyetli olacağını biliyorum ama önümüzdeki on yıl içinde benzersiz bir oyuncu olma potansiyeline sahip. Bir Ballon d'Or kazanabilir mi? Evet, çünkü bu potansiyeli var" dedi.

Hargreaves, Sancho'nun Old Trafford'daki rekabete uyum sağlamak için çok mücadele etmeyeceğini söylerken, "Birçok insan genç oyuncuların gelişmesinin zaman alacağını düşünüyor. Ama Wayne Rooney ve Jadon Sancho gibi oyunculara bakarsanız bunu anlayabilirsiniz. Futbolunu o kadar iyi yapılandırılmış ki onun gibi bir çocuk kendi tarzını ortaya koyabilir. Normalde futbol izlerken ne olacağını biliyorsunuz. Jadon ile Neymar gibi, tahmin edilemez. Dortmund’un Şampiyonlar Ligi'nde 'e karşı oynadığı maçta Sancho o sahadaki herkesten daha iyiydi. Seviyesi olağanüstü" diyerek övgülerini dizdi.