Manuel Neuer, performansına yönelik eleştirel soruları öteden beri kaleye gelen şutları karşıladığı kadar büyük bir tutkuyla savuşturuyor. FC Bayern'in 40 yaşındaki efsane kalecisi kadar eleştiriye dirençli görülen çok az futbolcu var; hatalarını kabul etmeye de onun kadar isteksiz olan pek az kişi bulunur. Almanya'nın Dünya Kupası grup aşamasında Ekvador'a 2-1 yenildiği maçtaki hatasını hatırlamak yeterli. Neuer'e göre o pozisyonda kesinlikle hata yapmamıştı.

Ancak bu kez Neuer'in başka seçeneği yoktu. FC Augsburg ile 2-2 berabere kaldıkları maçta topu kötü bir şekilde kaybederek Münih ekibinin henüz sekizinci saniyede geriye düşmesine, aynı zamanda Bundesliga tarihinin en hızlı golünün atılmasına neden oldu. Neuer, "Benim yaptığım aptalca bir hataydı" dedi. Calvin Brackelmann'ın oldukça zor bir şutunu golü atan Rodrigo Ribeiro'nun tam önüne çeldiği ikinci golde ise herhangi bir sorumluluğu olduğunu kabul etmedi. O pozisyonda Neuer en azından talihsiz görünüyordu. Kendi ifadesiyle ise "Çaresizdim."

Augsburg karşısında yaptığı bir buçuk hata, Neuer açısından son derece talihsiz bir zamana denk geldi. Çünkü bu hatalar, Münih ekibinin kalesinde olası bir görev değişimine ilişkin daha önce başlayan tartışmalara bir anda bambaşka bir boyut kazandırdı.

Jonas Urbig, iki millî maçta da etkileyiciydi

Tartışmayı başlatan, Jonas Urbig'in Almanya Millî Takımı'ndaki güçlü performanslarıydı. 23 yaşındaki kaleci, Münih'te yalnızca yedek olmasına rağmen millî takım teknik direktörü Jürgen Klopp tarafından dört millî maçın ikisinde oynatıldı. Urbig hata yapmadı, gol yemedi ve Yunanistan ile 0-0 berabere kalınan maçta müthiş bir kurtarışa imza attı. Genel olarak, şimdilik birinci kaleci olan Marc-Andre ter Stegen'den daha iyi bir izlenim bıraktı. Urbig, millî maç döneminin en büyük kazananlarından biri oldu; geleceğin bir numarası konumunu pekiştirirken bugünü için de güçlü bir aday olduğunu gösterdi.

Gelecek maçlar VIK Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

Augsburg maçı öncesinde teknik direktör Vincent Kompany'ye bunun FC Bayern'deki kaleci sıralamasını değiştirip değiştirmeyeceği soruldu. Kompany, "Olumlu gelişmelerle dönmesine sevindim" yanıtını verdi. "Ama Manu'nun birinci kaleci olduğu, Jonas'ın ise umarım bir gün hem Bayern'in hem de Almanya'nın birinci kalecisi olma yolunda ilerleyen genç bir oyuncu olduğu çok net bir yol belirledik."

Kompany'nin bu sözlerini Neuer'in sezona iyi başlaması da destekliyordu. Neuer, bu sezonki ilk beş maçında ciddi sonuçlara yol açan bir hata yapmadı; millî maç dönemi öncesinde Union Berlin'i 7-0 yendikleri karşılaşmada ise parladı. Ancak şimdi durum farklı. Bir görev değişiminden yana olanların elinde artık yalnızca Urbig'in müthiş formu yok. Neuer'in hatası da var.

Sezona iyi başlamış olmasına rağmen Neuer'in son aylardaki güvensiz performansları hemen akıllara geldi. Nisan ayında Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Arda Güler karşısında topu kötü şekilde kaybetmesi; üstelik o pozisyonda da maçın başlamasından yalnızca birkaç saniye geçmişti. Ardından Paris Saint-Germain'e 5-4 kaybedilen maçta kaleye gelen altı şutun beşinden gol yemesi. Bir de elbette yazının başında söz edilen Ekvador'a karşı Dünya Kupası maçındaki pozisyon.

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Max Eberl: "Şimdiye kadar aklımızdaki plan işliyor"

Münih ekibinin yöneticileri, yeniden alevlenen tartışmayı Augsburg'da hemen yatıştırmaya çalıştı. Kompany, Neuer için endişelenmediğini söyledi: "Bu, 20 yaşındaki bir kalecinin başına gelse teknik direktör olarak biraz uğraşman gerekir. Ama Manu benimle aynı yaşta. Bununla nasıl başa çıkması gerektiğini biliyor."

Kulübün önde gelen isimlerinden Uli Hoeneß ile başkan Herbert Hainer de kaleciye destek verdi. Sportif direktör Max Eberl'e göre kaleci sıralamasının değişmesi "kesinlikle söz konusu değil." Eberl ayrıca şunları vurguladı: "Manuel Neuer gibi dünya çapında bir kalecimiz olmasına rağmen Jonas Urbig'in bu kadar gelişmesi, şimdiden bu konuma gelmesi, bu deneyimi kazanması ve bu maçlarda oynaması olağanüstü. Şimdiye kadar aklımızdaki plan işliyor."

Urbig'in 2025'in başında transfer edilmesiyle hazırlanan plan, bilindiği üzere Neuer'in birinci kaleci olarak kalmasını, Urbig'in ise düzenli olarak oynamasını öngörüyordu. Öyle de oldu: Urbig şimdiye kadar 34 maçta forma giydi, bunların ikisi bu sezondu. Neuer geçen yaz sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Urbig'e yerini bırakmadan önceki son yılı bu olabilir. Ancak bir görev değişiminin erkene alınmasına dair kamuoyu önünde tartışmalar yaşanması, hatta böyle bir değişimin gerçekleşmesi, Eberl'in planının kesinlikle parçası değildi.

Stavanger karşısında kalede kim olacak? Neuer'in bir "önsezisi" var

Neuer'in hatasının ardından birçok taraftar ve gözlemci, görev değişiminin zamanının geldiğini düşünüyor. kicker , son düdüğün hemen ardından salı günü Viking Stavanger ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Münih ekibinin kalesinde kimin olması gerektiğine ilişkin bir anket başlattı. Binlerce taraftarın katıldığı ankette dikkat çekici biçimde yüzde 86'sı Urbig'i tercih etti (pazartesi sabahı itibarıyla). Bunların birçoğunun kalıcı bir kaleci değişimini de destekleyeceği tahmin edilebilir.

İki kaleci arasındaki rotasyonda bugüne kadar görülenlere bakılırsa Stavanger maçı, Urbig'in oynayacağı türden bir karşılaşma gibi görünüyor. Neuer, Augsburg'da salı günkü ilk 11 tercihiyle ilgili üstü kapalı biçimde "Bir önsezim var" dedi. Kompany ise bu konudaki soruya yanıt vermekten kaçındı. Urbig oynar ve iyi bir performans sergilerse tartışma yeni bir boyuta taşınacak.

Belki de Kompany tam bu nedenle fikrini değiştirecek. kicker 'e göre ilk plan gerçekten de Urbig'i oynatmaktı. Ancak artık Neuer'in kendisini hemen telafi edebilmesi için oynaması da değerlendiriliyor. Böyle bir tercih geçmişi hatırlatır: Ocak 2026'da Urbig de ilginç bir şekilde Augsburg karşısında hata yapmıştı. Kompany, onu bir sonraki PSV Eindhoven maçında yine oynattı ve Urbig bu kez parladı.

Tüm tartışma ve değerlendirmeler bir yana, şimdiden kesin olan bir şey var: Neuer aktif olduğu sürece Urbig, kamuoyu önünde asla birinci kalecilik talebinde bulunmayacak; bunun yerine sürekli Neuer ile her gün birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirecek. Meydan okumalar ve kutuplaştırıcı başka açıklamalar, Urbig'e en az Neuer'e hata kabul etmek kadar yabancı.