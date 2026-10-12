Manuel Neuer, performansına yönelik eleştirel soruları öteden beri kaleye gelen şutları savuşturduğu kadar tutkuyla karşılıyor. Bayern Münih'in 40 yaşındaki efsane kalecisi kadar eleştiriye dirençli görülen, hatalarını kabul etmekte onun kadar isteksiz davranan pek az futbolcu var. Dünya Kupası grup aşamasında Almanya'nın Ekvador'a 2-1 yenildiği maçtaki hatasını hatırlamak yeterli. Neuer'e göre o pozisyonda kesinlikle bir hata yapmamıştı.

Ancak bu kez Neuer'in başka seçeneği yoktu. FC Augsburg ile 2-2 berabere kaldıkları maçta yaptığı kötü bir top kaybıyla Münih ekibinin henüz sekizinci saniyede geriye düşmesine ve aynı zamanda Bundesliga tarihinin en hızlı golünün atılmasına neden oldu. Neuer, "Benim aptalca bir hatamdı" dedi. Calvin Brackelmann'ın oldukça zor bir şutunu golü atan Rodrigo Ribeiro'nun ayaklarına doğru çıkardığı ikinci golde ise hiçbir sorumluluk kabul etmedi. Neuer o pozisyonda en azından talihsiz görünüyordu. Kendi ifadesiyle: "Çaresizdim."

Neuer'e göre Augsburg karşısındaki bir buçuk hatası son derece talihsiz bir zamana denk geldi. Çünkü bu hatalar, Münih ekibinin kalesinde olası bir değişime ilişkin daha önce başlayan tartışmalara bir anda yepyeni bir boyut kazandırdı.

Jonas Urbig, çıktığı iki millî maçta da etkileyiciydi

Tartışmaları Jonas Urbig'in Almanya millî takımındaki güçlü performansları tetikledi. 23 yaşındaki kaleci Münih'te yalnızca yedek olmasına rağmen millî takım teknik direktörü Jürgen Klopp, dört millî maçın ikisinde ona görev verdi. Urbig hatasız oynadı, gol yemedi ve Yunanistan ile 0-0 biten maçta müthiş bir kurtarışa da imza attı. Genel olarak, şimdilik birinci kaleci olan Marc-Andre ter Stegen'den daha iyi bir izlenim bıraktı. Urbig, millî maç döneminin en büyük kazananlarından biri oldu; geleceğin bir numarası olduğu yönündeki konumunu güçlendirirken bugün için de iddiasını ortaya koydu.

Gelecek maçlar VIK Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

Augsburg maçından önce teknik direktör Vincent Kompany'ye bunun Bayern Münih'teki kaleci sıralamasını değiştirip değiştirmeyeceği soruldu. Kompany, "Olumlu hikâyelerle dönmesine sevindim" yanıtını verdi. "Ancak Manu'nun birinci kaleci olduğu, Jonas'ın ise umarım bir gün hem Bayern'in hem de Almanya'nın birinci kalecisi olma yolunda ilerleyen genç kaleci olduğu çok net bir yol seçtik."

Neuer'in sezona iyi başlaması da Kompany'nin bu sözlerini destekliyordu. Neuer bu sezonki ilk beş maçında ciddi sonuçlar doğuran bir hata yapmadı; millî maç döneminin hemen öncesinde Union Berlin'i 7-0 yendikleri karşılaşmada ise parladı. Ancak şimdi durum farklı. Kalede bir değişim olasılığını artık yalnızca Urbig'in üst düzey formu değil, Neuer'in hatası da destekliyor.

Sezona iyi başlamış olsa da son aylarda Neuer'in yaşadığı tereddütler hemen yeniden akıllara geldi. Nisan ayında Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Arda Güler karşısında yaptığı kötü top kaybı; üstelik o da maçın ilk saniyelerinde yaşanmıştı. Ardından Paris Saint-Germain'e 5-4 kaybettikleri maçta kaleye gelen altı şuttan beşinin gol olması. Bir de elbette yazının başında söz edilen Ekvador maçındaki pozisyon.

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Max Eberl: "Şimdiye kadar kafamızdaki plan işliyor"

Münih ekibinin yöneticileri, Augsburg'da yeniden alevlenen tartışmayı hemen söndürmeye çalıştı. Kompany, Neuer için endişelenmediğini söyledi: "Bu, 20 yaşındaki bir kalecinin başına gelse teknik direktör olarak biraz uğraşmanız gerekir. Ama Manu benimle aynı yaşta. Bununla nasıl başa çıkacağını biliyor."

Kulübün önemli isimlerinden Uli Hoeneß ile başkan Herbert Hainer de kaleciye destek verdi. Sportif yönetim kurulu üyesi Max Eberl, kaleci sıralamasında "tartışılacak hiçbir şey olmadığını" söyledi ve ekledi: "Manuel Neuer gibi dünya çapında bir kalecimiz olmasına rağmen Jonas Urbig'in bu kadar gelişmesi, şimdiden bu konuma ve deneyime ulaşması, bu maçları oynaması olağanüstü. Şimdiye kadar kafamızdaki plan işliyor."

Urbig'in 2025'in başında transfer edilmesiyle hazırlanan plan, bilindiği üzere Neuer'in as kaleci olarak kalmasını, Urbig'in de düzenli olarak forma giymesini öngörüyordu. Öyle de oldu: Urbig şimdiye kadar 34 maça çıktı; bunların ikisi bu sezondaydı. Neuer geçen yaz sözleşmesini bir kez daha bir yıllığına uzattı. Urbig'e yerini bırakmadan önce bunun son sözleşmesi olması bekleniyor. Ancak as kalecilik görevinin erken el değiştirmesine ilişkin kamuoyu tartışmaları, hatta böyle bir değişimin gerçekleşmesi, Eberl'in planının kesinlikle parçası değildi.

Manuel Neuer, Stavanger karşısında oynayamayacak

Ancak Neuer'in hatasının ardından birçok taraftar ve gözlemci, değişim zamanının geldiğini düşünüyor. kicker son düdüğün hemen ardından, salı günü Viking Stavanger ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Münih ekibinin kalesinde kimin olması gerektiğine dair bir anket başlattı. Ankete binlerce taraftar katıldı ve dikkat çekici bir oranla yüzde 86'sı Urbig'i seçti (pazartesi sabahı itibarıyla). Bunların birçoğunun kalede genel bir değişimi de destekleyeceği varsayılabilir.

İki kaleci arasındaki rotasyonda şimdiye kadar görülenlere bakıldığında Stavanger karşılaşması, Urbig'in oynayacağı türden tipik bir maç gibi görünüyordu. Neuer, Augsburg'da salı günkü ilk 11'e ilişkin üstü kapalı biçimde "Bir önsezim var" dedi. Kompany ise bu konudaki soruyu ilk etapta yanıtlamaktan kaçındı.

Belçikalı teknik direktör henüz kararını vermediyse bile sonunda buna gerek kalmadı. Stavanger'deki basın toplantısında açıkladığı üzere Neuer "ayağında bir şey hissetti" ve bu nedenle ne son antrenmana çıkabilecek ne de salı günü oynayabilecek. Dolayısıyla kaleyi Urbig koruyacak.

kicker'a göre başlangıçtaki plan da buydu. Ancak Neuer'in hatasının başlattığı tartışma nedeniyle, kendisini hemen telafi etme fırsatı bulması için oynatılması da değerlendirilmişti. Böyle bir karar geçmişi hatırlatacaktı: Ocak 2026'da Urbig de ilginç bir tesadüfle Augsburg karşısında hata yapmıştı. Kompany, onu bir sonraki PSV Eindhoven maçında yeniden sahaya sürmüş, Urbig de bu kez parlamıştı.

Tüm tartışma ve değerlendirmelere rağmen bir şey şimdiden kesin: Neuer aktif futbol hayatını sürdürdüğü müddetçe Urbig kamuoyu önünde as kalecilik talebinde bulunmayacak, yalnızca Neuer'le her gün birlikte çalışmaktan övgüyle söz edecek. Meydan okumalar veya kutuplaştırıcı başka açıklamalar Urbig'e ne kadar yabancıysa, hatasını kabul etmek de Neuer'e o kadar yabancı.