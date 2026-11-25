Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı için Gürcistan'a giderken korku dolu bir yolculuk yaşadı. Uçağa uçuş sırasında birkaç kez yıldırım çarptı. Kötü hava koşulları nedeniyle Batum'a inemeyen uçak, Türkiye'deki Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirildi. Takım, yolculuğun son bölümünü karayoluyla tamamlamak zorunda kaldı.

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Takımın uçağına yıldırım çarptı

Beşiktaş'ın özel uçağı, öğle saatleri civarında İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalktı. Ancak Batum'daki koşullar inişe elverişli olmayınca Gürcistan hava sahasında tur attıktan sonra başka bir havalimanına yönlendirildi. Haber 7'nin aktardığına göre kulüp yetkilileri, TRT Spor'a uçağa birkaç kez yıldırım çarptığını ve takımın şiddetli türbülans yaşadığını söyledi.

Rize'ye inişin ardından konuşan yetkililer, “Hayatımızda yaptığımız en gergin uçuştu” dedi. Uçağın havadaki hareketleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yaklaşık 3.000 kişi uçuşu canlı takip etti.

Takım yolculuğunu karayoluyla tamamlayacak

Beşiktaş, uçağın başka bir havalimanına yönlendirildiğini sosyal medya açıklamasıyla doğruladı: “Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi maçı için Gürcistan'ın Batum kentine giden takımımızı taşıyan uçak, Batum'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize'ye iniş yaptı. Takımımız Batum'a karayoluyla gidecek.”

Takımın Rize'den karayoluyla Batum'a gitmek zorunda kalması nedeniyle kulüp, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun maçtan bir gün önce Batum'da yapılması planlanan basın toplantısını da iptal etti.

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Italiano'nun ekibi ev sahibi avantajından yoksun

Karşılaşmada ev sahibi Beşiktaş, ancak İsrail kulüpleri Türkiye'de maç oynayamadığı için mücadele Gürcistan'da düzenleniyor. UEFA, güvenlik endişeleri ve diplomatik gerilimler nedeniyle bu tür maçları düzenli olarak tarafsız sahalara taşıyor. Bu nedenle Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'ndaki ev sahibi avantajından yoksun kaldı ve bunun yerine Karadeniz kıyısındaki Batum'a gitmek zorunda kaldı.

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Italiano'nun ekibi, Konyaspor'a karşı iki gol atan ve son üç maçtaki gol sayısını beşe çıkaran Dusan Vlahovic'in formundan güç alarak maça çıkacak.

Beşiktaş'ın odağında perşembe günkü maç var

Beşiktaş, zorlu yolculuğun oyuncuları olumsuz etkilememesini umarak perşembe günü Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak.

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Italiano, takımının yaşadığı korkuyu geride bırakıp Avrupa Ligi'nde değerli bir galibiyet almasını isteyecek.