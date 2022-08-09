İsrail'in en yetenekli gençlerinden biri olarak görülen futbolcu, kariyerini ilginç bir pazarlık ile şekillendirdi.

Hapoel Haifa, kulübün umut vadeden isimlerinden biri olan Ahmed Hamam'a geçtiğimiz haftalarda veda etti.

Ancak 16 yaşındaki oyuncunun bu kariyer hamlesinin ötesinde kendisi için yapılan ödeme şekli gündem oldu.

Hapoel Beer Sheva, menajeri Ido Keren aracılığıyla anlaştıkları oyuncunun transferi için ilginç bir yöntemi tercih etti.

Hapoel Beer Sheva, 16 yaşındaki yetenek için nasıl bir ödeme yapacak?

2022 yaz transfer dönemi, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Darwin Nunez gibi isimlerin sözleşmeleriyle büyük harcamalara sahne oldu.

Avrupa takımları imzaları tamamlayabilmek için kasalarını karıştırırken diğer bölgelerin transfer pencereleri oldukça farklı geçiyor.

News Middle East'in haberine göre; Hapoel Beer Sheva, Hapoel Haifa ile Ahmed Hamam için 11 bin euro ve 23 bin su şişesi karşılığında anlaştı. 16 yaşındaki oyuncu artık Hapoel Beer Sheva gözetiminde olacak.

Ahmed Hamam kim?

Beerşeba ekibinin yeni transferi, Hapoel Haifa altyapısının en yeteneklilerinden ve İsrail'in en iyi wonderkid'lerinden biri olarak görülüyor.

Ahmed Hamam, geçtiğimiz sezon toplamda 52 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şimdi ise İsrail'in büyük kulüplerinden birine imza atıp kariyerinde yeni bir dönemi başlattı.