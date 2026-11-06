Katalonya'da ve dışında büyük tartışmalara yol açan beklenmedik bir adımla, Barcelona kulübü kurumsal yönetim departmanını ağır bir siyasi isim atayarak güçlendirdi; Katalonya hükümetinin eski İçişleri Bakanı Joaquim Forn, kulübün yeni kurumsal yönetim başkanı oldu.

Betevé kanalındaki "La Porteria" programının aktardığı ve "Mundo Deportivo" gazetesinin de doğruladığı habere göre, Forn, Katalan kulübündeki kurumsal yönetim departmanının başkanlığı görevini üstlenecek.

Tek bir amaçla yapılan atama: Disiplini yeniden sağlamak

Geçen pazartesi onaylanan Joaquim Forn'un atanması, kulübün yönetim modelini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca karar alma sürecinin yönetim kurulunun belirlediği hedeflerle uyumlu olmasını sağlamaya yönelik çalışacak.

Böylece Barcelona, dünyanın en büyük kulüplerinden birinin kararlarını düzene sokma çabasıyla, uzun bir siyasi ve hukuki deneyime dayanarak kurumsal yönetiminde yeni bir evreye giriyor.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Joaquim Forn kimdir?

Barcelona belediye meclisinde uzun bir siyasi geçmişe sahip, hukuk fakültesi mezunu Joaquim Forn, Temmuz 2017'de Katalonya hükümetine İçişleri Bakanı olarak atandı.

Ancak siyasi kariyeri birkaç ay sonra altüst oldu. 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumuna çağrı yaptığı gerekçesiyle yargılanmasının ardından aynı yılın ekim ayında istifaya zorlandı.

Forn, daha sonra sekiz bakanla birlikte Estremera cezaevine hapsedildi ve 2019 yılında on yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Uzun bir hukuki mücadelenin ardından Forn, 2021 yılında af alarak serbest bırakıldı.

Son birkaç yıl boyunca Joaquim Forn, Mediapro grubunun hukuk hizmetlerinin bir parçasıydı ve artık deneyimi, stratejik vizyonu ve kurumsal liderliğiyle Barcelona futbol kulübündeki kurumsal yönetim alanını güçlendirmeye katkıda bulunacak.