Hapisteki Dani Alves'ten yeni gelişme: İsteği reddedildi

Barcelona ve Brezilya'nın eski oyuncusu Dani Alves'in cinsel saldırı iddiasıyla soruşturması devam ederken tutuksuz yargılanma talebi reddedildi.

40 yaşındaki Dani Alves, 30 Aralık 2022'de Barselona'daki bir gece kulübünde 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Ocak 2023'te tutuklandı.

Beş aydır cezaevinde olan Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi. Barselona Mahkemesi, avukatı aracılığıyla geçen hafta serbest kalma başvurusunda bulunan Brezilyalı eski futbolcunun talebinin reddedildiğini duyurdu.

Mahkeme, daha önce de üç kez Alves'in serbest kalma talebini reddederken, bundan sonraki süreçte yeni bir talebin olmayacağı, artık davanın görülüp hakimin alacağı kararın bekleneceği belirtiliyor.

Alves, Mayıs ayından itibaren çocuklarının (15 ve 17 yaşlarında) ikametini Barselona'ya aldırdığı ve eylül ayında bu kentte okula başlayacağını belirterek, İspanya'dan kaçma riski olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmayı talep etmişti.

NE OLMUŞTU?

Dani Alves, 30 Aralık 2022 gecesi Barselona'daki bir gece kulübünde 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı. İlk başta cinsel saldırı suçlamalarını kabul etmeyen Alves daha sonra ifadesini üç kere değiştirdi ve cinsel ilişkiyi kabul etti. "Eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten Alves'in 1 ile 12 yıl arasında hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.