Real Madrid'in yıldızlarından biri saha dışında yeni bir darbe daha aldı. İspanyol basınının haberlerine göre oyuncu, alkollü araç kullanma suçundan mahkûm edildi. Üstelik bu gelişme, kendisine iki buçuk yıl hapis cezasına mal olabilecek başka bir davada yargı önüne çıkmaya hazırlandığı bir dönemde yaşandı.

Konu, önümüzdeki perşembe günü doğduğu yer olan Gran Kanarya adasında bir mahkeme oturumuyla karşı karşıya kalacak olan savunma oyuncusu Raúl Asencio'yla ilgili. Dava, 2023 yazına dayanıyor. O dönemde, Real Madrid akademisinden bir grup oyuncunun bir sahil kulübünde geçirdiği tatil sırasında, biri o sırada reşit olmayan iki kızın yer aldığı müstehcen bir video ortaya çıkmıştı.

Asencio videonun çekimine katılmamış ve içeriğinde yer almamış olsa da savcılık, kendisini videoyu üçüncü bir kişiye göstermekle suçluyor. Bu durum, mahremiyetin ihlaline ilişkin bir soruşturmanın açılmasına yol açtı.

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İspanya Savcılığı daha önce Real Madrid savunma oyuncusu için iki yıl, altı ay ve bir gün hapis cezası talep etmişti. Ancak dava, oyuncu lehine bir gelişme gösterebilir; zira İspanyol hukuku bu tür durumlarda, iki mağdurun özrünü resmen kabul etmesi ve savcılığın suçlamalarını geri çekmesi hâlinde cezai sorumluluğun düşürülmesine olanak tanıyor.

Buna karşılık, Real Madrid akademisinden üç eski takım arkadaşı Ferran Ruiz, Andrés García ve Juan Rodríguez'e yönelik dava sürüyor. Onlara yöneltilen suçlamalar, Asencio'ya yöneltilenlerden farklı ve mağdurların affı üzerine davanın düşürülmesi imkânından yararlanamıyorlar.

Asencio'nun sorunları bu davayla sınırlı kalmadı. "Marca" gazetesi, oyuncunun geçtiğimiz 16 Ağustos'ta arabasını kullanırken polis tarafından durdurulmasının ardından, Gran Kanarya'nın güneyinde alkollü araç kullanma suçundan kısa süre önce mahkûm edildiğini ortaya koydu.

Test sonucunda 0,90 mg/litre alkol tespit edildi; bu oran, izin verilen üst sınırın yaklaşık dört katına yakın. Bunun üzerine oyuncuya 14.400 euro para cezası verildi ve sürücü belgesine sekiz ay süreyle el konuldu.

Böylece Asencio, kendisini iki buçuk yıl sahalardan uzaklaştırabilecek daha eski dava henüz sonuçlanmamışken yeni bir yargı kriziyle karşı karşıya buluyor. Real Madrid savunma oyuncusunun saha dışındaki geleceği büyük soru işaretleriyle çevrelenmiş durumda.

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