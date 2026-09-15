İngiliz futbolcu Raheem Sterling, geçtiğimiz mayıs ayında Lamborghini marka aracıyla otoyol bariyerlerine çarpmasının ardından dikkatsiz araç kullandığını kabul etti.

Berkshire kökenli 31 yaşındaki oyuncu, "gülme gazı" olarak bilinen ve yasa dışı yollarla solunması için kullanılan azot oksit bulundurduğunu ve analiz için numune vermediğini de kabul etti; bu bilgi "BBC" tarafından aktarıldı.

Basingstoke Sulh Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Sterling, 28 Mayıs sabahı Hampshire'daki M3 otoyolunda bir kazaya sebep olmasının ardından gözaltına alındı.

Sterling, İngiltere Millî Takımı ile 82 uluslararası maça çıktı ve son maçı Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndaydı.

Eski İngiliz kanat oyuncusu, çarpmadan önce M25, M3, A327 otoyollarında ve Minley yolunda Lamborghini Urus marka aracı tehlikeli bir şekilde kullanmaktan suçlu olduğunu kabul etti; ayrıca üzerinde C sınıfı bir uyuşturucu olan altı kutu azot oksit bulunuyordu.

Hampshire Polisi daha önce, suçlamaların Minley kavşağı yakınında güneye giden M3 otoyolunda tek araçlı bir kaza sonrası geldiğini belirtmişti.

Polis, kazaya başka herhangi bir aracın karışmadığını ve herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını doğruladı.

Bazı İngiliz basın raporları daha önce, tehlikeli araç kullanmanın cezasının mahkûmiyet halinde en fazla iki yıl hapis olduğunu, "gülme gazı" bulundurmanın da yine en fazla iki yıl hapisle cezalandırılabileceğini, ancak çoğu zaman para cezası veya kamu hizmetiyle yetinildiğini belirtmişti.

Sterling son olarak, ocak ayında Chelsea'den ayrıldıktan sonra Hollanda Premier Ligi'nde Feyenoord ile oynadı ancak Hollanda'da yalnızca 8 maça çıktı.

Chelsea'de geçirdiği dört yıl boyunca -bir sezonluk tam süreli Arsenal kiralık dönemi de dahil olmak üzere- 2022'de Manchester City'den katıldıktan sonra ligde 59 maça çıktı.

Profesyonel kariyerine Liverpool'da başlayan ve 2015'te Manchester'a transfer olan Sterling, Manchester City ile dört Premier Lig şampiyonluğu kazandı; kendisi şu anda kulüpsüz durumda.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz