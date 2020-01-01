Hapishanede oynanan futbol maçında 16 kişi öldü

Meksika'da bir hapishanede futbol maçı esnasında çıkan kavgada 16 mahkum hayatını kaybetti.

'nın Zacatescas eyaletinde bulunan Cieneguillas Hapishanesi'nde mahkumların yaptığı futbol maçı sırasında 16 kişi hayatını kaybetti.

Olayların başlangıcının iki uyuşturucu çetesinin karşılıklı yaptığı futbol maçı sırasında ortaya çıktığı belirtilirken, mahkumlar birbirlerine, bıçak ve sert cisimlerin yanı sıra, ateşli silahlarla saldırdığı öğrenildi.

Yerel basına bilgi veren eyaletteki güvenlik sorumlusu Ismael Camberos Hernandez, olayda güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kavganın ardından yapılan aramada, hapishanede 4 silah, 9 cep telefonu, 17 bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi.