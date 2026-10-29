Barcelona, PSG ve Real Madrid karşısında aldığı üzücü yenilgilerle çıkışının durduğu çalkantılı bir haftanın ardından durumu toparlamaya çalıştı. A takım kadrosu, Hansi Flick ve teknik ekibiyle birlikte, kritik maçlar öncesinde özgüveni yeniden kazanmak için acil bir kaynaşma toplantısında bir araya geldi.

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Barcelona’nın yıldızları, birlik ve beraberliği güçlendirmek için acil toplantıda buluştu

Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde PSG ve La Liga’da Madrid karşısında üst üste yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından son dönemde ağır bir yükün altına girdi. Şampiyonluk adaylarından biri olmayı sürdürse de bu sonuçlar, soyunma odasını gidişatı durup değerlendirmeye yöneltti. Bunun üzerine kulübün antrenman tesislerinde takım içi bağları güçlendirmeye yönelik önemli bir buluşma düzenlendi.

Barcelona’nın A takım oyuncuları, dün Flick ve tüm teknik ekibinin katıldığı, sıradan bir yemekten daha derin anlam taşıyan bir etkinlikte bir araya geldi. Medyanın ilgisinden ve dışarıdan gelen eleştirilerden uzakta, ticari bir fotoğraf çekiminin ardından Ciutat Esportiva Joan Gamper’de toplandılar. Amaç açıktı: Kaybettikleri hissi yeniden kazanmak, takım içindeki uyumu güçlendirmek ve önümüzdeki haftaların zorlu fikstürü öncesinde birlik duygusunu pekiştirmek.

Bu buluşma, daha önce kendisini yenilmez hisseden kadro için duygusal açıdan yeni bir başlangıç niteliğindeydi. Takım son dönemdeki aksilikleri geride bırakmaya çalışırken, kulüp içinden kaynaklara göre buluşmada odak noktası birlikte gelişmekti. Kulüp kaynakları, Mundo Deportivo’ya, “Mesele yaşananları silmek değil, bunları birlikte kabullenmek” dedi.

Kaptan Raphinha, soyunma odasının tepkisine öncülük etti

Barbekü düzenleme kararı yönetimden gelmedi. Bu, takımın odağını korumak amacıyla oyuncuların öncülük ettiği bir girişimdi. Kaptan Raphinha, Rodri ile birlikte etkinliğin düzenlenmesinde önemli rol oynadı ve özel bir ortam sağlamak için takımın kulüp tesislerinde kalması konusunda ısrar etti. Yaklaşık 90 dakika süren yemek, oyunculara taktik antrenmanların baskısı veya maç günlerinin yoğunluğu olmadan konuşabilecekleri rahat bir ortam sundu.

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Flick, bu Barcelona kadrosunun gücünün aile bağlarında yattığı görüşünü sürekli savundu. Alman teknik adam, soyunma odasının bir aile gibi işlediğini ve düzenli olarak ilk 11’de oynayanlarla destekleyici rollerde bulunanlar arasında ayrım yapılmadığını sık sık dile getirdi.

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Savunmadaki sakatlık krizi Flick’i zorluyor

Barbekü, kadronun duygusal durumuna yönelik bir adım olsa da Flick, uzayan sakatlık listesi nedeniyle hâlâ önemli taktiksel engellerle karşı karşıya. Özellikle savunma hattı sakatlıklardan ağır etkilendi ve sezonun sonraki bölümüne hazırlanırken teknik adamın seçenekleri kısıtlandı. Eric Garcia ve Andreas Christensen iyileşme süreçleri devam ettiği için forma giyemiyor. Jules Kounde ise yaklaşan maçlara yetişmek için zamanla yarışıyor.

Barcelona’nın rakipleri farkı kapatmaya başlarken lig tablosundaki baskı artıyor. Atletico Madrid liderle arasındaki farkı iki puana indirdi, Madrid ise artık sadece üç puan geride. Flick’in şimdi savunma hattındaki eksikleri gidermenin ve takımının bu kırılgan dönemde daha fazla puan kaybetmesini önlemenin bir yolunu bulması gerekiyor. Zirvedeki yerini korumak istiyorsa bu aşamada tökezleme lüksü yok.

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Camp Nou’da kritik maçlar Barcelona’yı bekliyor

Barcelona’yı bir sonraki millî maç arasından önce baskısı yüksek üç karşılaşma bekliyor. 31 Ekim’de Camp Nou’da Alaves’i ağırlayacak takım, 3 Kasım’da Avrupa kupasında Unai Emery’nin Aston Villa’sıyla yine kendi sahasında karşılaşacak. Bu serinin son sınavı ise 8 Kasım’da Atletico ile oynamak üzere Metropolitano’ya yapılacak zorlu deplasman olacak. Bu maç, şampiyonluk yarışında büyük sonuçlar doğurabilir.

Sezona üst üste 11 galibiyetle başlayan Flick, oyuncularından ilk haftalardaki performanslarını belirleyen kompakt ve durmak bilmeyen oyun tarzına dönmelerini istiyor. Teknik adamın son dönemdeki konsantrasyon kayıplarından rahatsız olduğu ve takımının kimliğini yeniden bulmasını istediği bildiriliyor.