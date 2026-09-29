Katalan gazetesi Sport'un haberine göre Alman rekortmen, Fransız savunmacının durumunu yakından takip ediyor. Daha yaz aylarında İspanya'dan Kounde'ye Münih ekibinin ilgi gösterdiğine dair zayıf söylentiler çıkmış, ancak bunlar başta Sky olmak üzere yalanlanmıştı.

Ancak artık ortada farklı bir durum var. Alman rekortmende, stoperin kışın ya da yazın kulüpten ayrılması halinde onun Min-Jae Kim için potansiyel bir alternatif olduğu düşünülüyor. Güney Korelinin Serie A'ya ya da Premier League'e geri dönebileceğine dair söylentiler bir kez daha gündemde. Özellikle AC Milan ve Aston Villa'nın ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Yine de Kim'in kışın ayrılması pek olası görünmüyor. 29 yaşındaki oyuncunun geçen yaz da birçok kazançlı teklifi reddettiği belirtiliyor; çünkü Isar kıyısında kendini çok rahat hissediyor ve teknik direktör Vincent Kompany'nin takımındaki rolünden de temelde memnuniyetsiz değil. Kulüp içi sıralamada aslında Jonathan Tah ve Dayot Upamecano'nun ardından üçüncü stoper konumunda olan Kim, henüz yeni sezonda şimdiden dört kez ilk 11'de görev yaptı ve güçlü performanslarıyla ikna edici oldu.

Barca'da Jules Kounde'nin yerine kim oynuyor?

Öte yandan Kounde cephesinde durum tamamen farklı. Fransız oyuncu, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde artık yalnızca ikinci planda kalıyor; son olarak üst üste üç maçta 90 dakikadan fazla süre boyunca yedek kulübesinde oturdu. Toplamda Blaugrana'nın sekiz maçında yalnızca iki kez ilk 11'de yer aldı. Asıl mevkisi stoper olan Eric Garcia, 27 yaşındaki oyuncuyu sağ bekte geride bırakmış durumda.

Kounde'nin gözden düşmesi, görünüşe göre Flick'in ani bir tepkisi değil; eski Almanya Milli Takım Teknik Direktörü'nün uzun süredir olgunlaştırdığı bir düşünce. En azından Garcia'nın kısa süre önce SER Catalunya radyosuna yaptığı şu açıklamalar buna işaret ediyor: "Bu yıl Flick beni daha sık bek olarak oynayacağım konusunda önceden uyardı." Ayrıca Kounde'nin, tıpkı geçen sezonda olduğu gibi Fransa'nın değişmez sağ beki olarak Barca oyuncusu kimliğiyle mücadele ettiği Dünya Kupası'ndan çok da formda dönmediği de konuşuluyor.

Buna rağmen Kounde, savunmadaki esnekliği sayesinde ona geniş bir pazar açabilecek bir oyuncu profiline sahip. Sport'un haberine göre Bayern de bu özelliğe hayranlık duyuyor. Barca ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

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