Bu hafta Barcelona antrenmanında Premier League'den tanıdık bir isim vardı: Arsenal ve Valencia'nın eski savunmacısı Shkodran Mustafi, Ciutat Esportiva Joan Gamper'e geldi. Futbolu bırakan stoper, Hansi Flick yönetiminde başarılı bir dönem geçiren Barcelona'yı yakından izlemek için tesislerdeydi.

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Vatandaşından öğreniyor

SPORT'un haberine göre Mustafi, Barcelona teknik direktöründen A takım antrenmanına katılmak için kişisel bir davet aldı. Flick'in Almanya ekibinde görev aldığı dönemde 2014 Dünya Kupası'nı kazanan 34 yaşındaki Mustafi, antrenörlük alanında kendini geliştirmek için birkaç gününü Katalonya'da geçiriyor.

Flick'in yardımcısı Marcus Sorg, eski stoperi tesislerde gezdirdi. Bu ziyaret, Mustafi'ye Barcelona'nın mevcut teknik ekibinin günlük çalışmalarını nasıl planlayıp yürüttüğünü yakından gözlemleme fırsatı verdi.

Mustafi, antrenmana katılmasından yalnızca 24 saat önce Avrupa düzeyinde bir akademi maçını izlemişti. UEFA Gençlik Ligi'nde Barcelona'nın Juvenil A takımının Aston Villa ile karşılaşmasını tribünden takip etti.

Teknik direktörlüğe geçiş

Getty Images

Mustafi, 2024'te futbolculuk kariyerini noktaladı ve kısa sürede antrenörlüğe yöneldi. Yeni kariyerine Almanya U17 millî takımında başladı, ardından millî takım yapılanması içinde daha üst bir göreve getirildi.

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Şu anda Almanya U21 takımında teknik direktör Antonio Di Salvo'nun yardımcılığını yapıyor. Antrenörlük kariyerinin henüz başındaki eski Arsenal oyuncusu, Avrupa'nın seçkin taktik uzmanlarını incelemek için zaman ayırıyor.

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Flick gibi üst düzey bir teknik direktörü gözlemlemek, genç antrenöre paha biçilmez bir deneyim sunuyor. Habere göre bu ziyaret, Mustafi'nin üst düzey bir teknik ekibin işleyişini anlaması için önemli bir öğrenme fırsatı sağladı.

Antrenör adaylarının gözde durağı

Bu yıl Flick'in uzmanlığından yararlanmak isteyen ilk tanınmış isim Mustafi değil. Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Edin Terzic, şubat ayında meslektaşı Sebastian Geppert ile Barcelona'nın tesislerine giderek teknik ekibin bilgi ve deneyimlerinden yararlandı.

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Bu öğrenme ziyaretini önemli bir kariyer adımı izledi. Terzic, yalnızca birkaç ay sonra Athletic Club'ın yeni teknik direktörü oldu ve Geppert'i yardımcısı olarak yanında Bask bölgesine götürdü.

Flick'in yöntemleri, İspanya'daki başarıları sayesinde doğal olarak ilgi çekiyor. Alman teknik direktör, 2024'te göreve gelmesinden bu yana iki tam sezonda beş kupa kazanırken durmaksızın hücum eden bir oyun anlayışı benimsedi.

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Madrid'de zorlu sınav

Barcelona, pazar günü başkente yapacağı kritik deplasmanla lig mücadelesine dönecek. Flick'in takımı, La Liga sıralaması açısından büyük önem taşıyan maçta Riyadh Air Metropolitano'da Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Ligin üst sıralarındaki bu mücadele, Barcelona'nın yoğun tempolu taktik düzeni için yeni bir sınav olacak. Takımı ligdeki etkileyici ivmesini sürdürmeye çalışırken, Flick açısından doğrudan rakibine karşı deplasmanda olumlu bir sonuç almak hayati önem taşıyacak.